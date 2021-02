El Gobierno defiende su "estrategia" contra el Covid-19 y aboga por "consolidar la evolución las próximas dos semanas"

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha destacado las cifras de este martes de nuevos contagios de Covid-19, con 87 positivos este, y una tasa de positividad del 2,9%, "la mejor cifra desde el 15 de julio". Ha manifestado así que "las cifras ratifican la estrategia que sigue el Gobierno foral y la necesidad de consolidar esta evolución en las próximas dos semanas".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que la cifra de 87 positivos es "la mejor desde el 2 de enero" y ha destacado que la Comunidad foral presenta una incidencia a 14 días de 366 casos por 100.000 habitantes, "la mejor cifra desde el 16 de enero", y a 7 días de 156 casos por 100.000 habitantes, "la mejor desde el 8 de enero".

Ha recordado el portavoz que este lunes ya se comunicó la prórroga de las medidas vigentes en Navarra hasta el día 25 de febrero y ha defendido que "estas cifras ratifican la estrategia que sigue el Gobierno foral, la necesidad de consolidar esta evolución en las próximas dos semanas y tengamos un horizonte a medio plazo más esperanzador".

Preguntado por el cambio de lugar para realizar las pruebas de PCR de Refena al antiguo Forem en Mutilva, ha señalado que a nivel técnico se remite al equipo de Salud, mientras que "a nivel de gestión del expediente, nos hubiera gustado que se hubiera resuelto lo antes posible y si no es así es porque hay discrepancia entre el Gobierno y el gestor de la infraestructura".

Ha manifestado que se han producido una serie de pagos sobre el uso del mobiliario, que no ha detallado, y que "existe una discrepancia en lo que es el alquiler de la infraestructura donde no se ha llegado a un punto de acuerdo". "Si no buscamos un punto de acuerdo, el Gobierno actuará de acuerdo a la norma, conforme al buen uso y buen juicio en el uso de los recursos públicos", ha dicho, para incidir en que "nos hubiera gustado solucionarlo antes".

Sobre cambios de fechas de inicio en algunas competencias deportivas, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que se hace "por motivo de precaución". "Ya se explicó a las federaciones que los inicios podían estar condicionados a la evolución epidemiológica y opinión de las autoridades sanitarias", ha dicho, para añadir que "este fin de semana podrán comenzar deportes de equipo y combate en categoría autonómica, pero no todos los previstos en un principio por un criterio de prudencia que nos ha gestionado bastante bien".

Ha pedido no tener una visión a corto plazo. "Queremos consolidar la evolución de los datos y tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas para que los datos se mantengan y sea posible volver cuanto antes a una situación de normalidad", ha afirmado, para insistir en que se continuará con una progresividad.

Finalmente, sobre la decisión de la Justicia en el País Vasco de permitir que abran los hosteleros, Remírez ha señalado que "por respeto institucional no debemos ni podemos comentar". "Aquí lo relativo a las órdenes forales de Salud sobre interiores o aforos en hostelería han sido ratificadas por el TSJN", ha indicado, para precisar que sí hubo alguna matización en su día como en lo referente a la prohibición a fumar en las terrazas.

Según ha añadido, "las decisiones del Gobierno han estado motivadas y se acompañan con los informes necesarios, se remiten informes de la evolución de la pandemia al TSJ y no tenemos ninguna noticia al respecto". "Estaremos a lo que estimen los tribunales y hay razones suficientes y motivadas para continuar en la vía de la prudencia, consolidar la situación, son buenos los datos pero hay que consolidarlos", ha concluido.