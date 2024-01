El Gobierno dice que se ha prorrogado al presidente de la mesa de Belate, con 73 años, por su conocimiento "profundo"

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que el presidente de la mesa de contratación de la obra del túnel de Belate -a su vez director del servicio de Nuevas Infraestructuras- tiene "un conocimiento profundo, exhaustivo, técnico" y ha defendido que se le ha prorrogado un año más en el cargo pese a tener 73 años teniendo en cuenta ese conocimiento y "la carencia en la cobertura de esa plaza".

López ha señalado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "el departamento de Obras Públicas es altamente complejo y se requiere un conocimiento extraordinario en ese ámbito". Según una información publicada este miércoles por Diario de Navarra, el presidente de la mesa propició con su voto el cambio de adjudicataria para realizar las obras de duplicación del túnel de Belate.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que en la sesión de este miércoles se ha analizado precisamente la prórroga en un año en el cargo del presidente de la mesa. "Estamos ante una excepcionalidad, un conocimiento profundo, exhaustivo, técnico, importante y una carencia en la cobertura de esa plaza. Estamos en todo ese proceso. Sé que el director general de Función Pública y el director general de Obras Públicas están trabajando para agilizar cuanto antes ese procedimiento, porque efectivamente hay que renovar la Administración, pero hay conocimientos que es importante que no se pierdan y se mantengan dentro del entorno", ha asegurado.

Amparo López ha subrayado que "el departamento de Obras Públicas es altamente complejo y se requiere un conocimiento extraordinario en ese ámbito, pero estamos en ello, hemos instado a que cuanto antes se solucione y esperemos que haya reemplazo".

La consejera ha afirmado que "los procedimientos administrativos están establecidos y tenemos que respetarlos, igual que en las licitaciones, igual que cualquier ámbito". "La Administración no tiene la agilidad que tiene la empresa privada para la contratación porque hay que seguir unos criterios de libre concurrencia, de demostrar conocimientos, de someterse a una serie de pruebas y los procesos selectivos tienen sus tiempos", ha indicado, señalando que "para eso necesitábamos poder hacer una prórroga de un tiempo que nos permitiera esa seguridad jurídica en la que desenvolver el procedimiento".

Sobre el plazo que se prolongará ese procedimiento, López no lo ha detallado porque "hay que acompasar los tiempos". "Efectivamente lo tenemos que resolver dentro del marco legal, procedimental y con libre concurrencia y es lo que estamos trabajando", ha indicado.

Preguntada sobre si existe algún caso de prórroga más allá de los 70 años en la Administración, la consejera ha indicado que "es una excepcionalidad en la que también se incurre en Salud, y este tema se trabajó ahí, por la escasez de profesionales". "Es la misma circunstancia que estamos comentando. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. ¿Es lo necesario? Pues sí, porque nos faltan profesionales en la materia y es un conocimiento que la sociedad necesita, que la administración necesita y en tanto en cuanto no tengamos el reemplazo adecuado, hay que acoger esas excepcionalidades que no son la regla general, la regla general es que no sea así", ha asegurado.

No ha concretado Amparo López el número de profesionales que trabajan más allá de los 70 años. "Como excepcionalidad y como concepto se ha barajado solo en esas circunstancias muy, muy, especiales y que además esperamos que en esta legislatura le podamos dar un cambio, pero está dentro del marco legal y eso hay que recalcarlo, estamos dentro de la legalidad y no es la pauta general de este Gobierno. La pauta general de este Gobierno es que cuando tengamos ya la edad legal suficiente para poder disponer de nuestro tiempo libre como queramos, estemos en esa posición", ha indicado.

Por otro lado, en cuanto a la petición de transparencia por parte de varios grupos parlamentarios, la consejera ha señalado que "todas las valoraciones son respetables" y ha confiado en que "todos estamos a una por hacer la obra para Navarra, para ser garantistas en la seguridad de la circulación, especialmente dentro de un túnel, que es algo tan delicado".

Amparo López ha afirmado que la obra tiene "un retraso de 20 años, con lo cual el retraso ya es significativo". "Es un expediente y fue una contratación compleja. La mesa de contratación ha tenido mucho trabajo y ahora sí que lo vamos a acometer. En esta legislatura se va a acometer, que eso es lo importante", ha indicado.

Además, la consejera ha asegurado que "los criterios y los parámetros en los que se están moviendo el departamento y el Gobierno son los de la total transparencia y el respeto a la legalidad en grado máximo". "El informe de fiscalización elaborado por el interventor es positivo, es una pieza fundamental. Está todo el expediente ya colgado en el portal de transparencia, con lo cual es accesible a cualquiera y se puede obtener una información mucho más detallada", ha indicado, para señalar que el consejero "hará una comparecencia monográfica" en el Parlamento.

Amparo López ha afirmado que "lo importante es destacar que vamos a tener una obra necesaria, que estábamos ya en cola en esta materia y que cuanto antes se ejecute, mejor para Navarra y para la movilidad y la seguridad de los navarros y navarras".

La consejera ha insistido en que la adjudicación "está dentro del marco legal, el procedimiento es correcto y tanto es así que está colgado en el portal de transparencia". "Si hay que profundizar más en los detalles, lo hará el competente en la materia, que es el responsable del departamento, el consejero Óscar Chivite", ha señalado.