Gobierno foral actualiza el nuevo contrato de transporte público regular por carretera entre Pamplona y Baztan-Bidasoa

Autobuses de NBUS en la estación de Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles a la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible para realizar un ajuste en los pagos anuales previstos para sufragar el nuevo contrato de transporte público regular de viajeros para la zona de Baztan / Bidasoa, que está previsto que entre en vigor el próximo mes de noviembre y que tendrá una vigencia de 10 años, por un coste máximo de 15.315.650,27 euros.

El Ejecutivo ultima así el nuevo contrato que permitirá atender las necesidades de transporte de más de 21.000 personas que se encuentran en el área de influencia de Baztan-Bidasoa, entre las que destacan 5.500 potenciales usuarios de 35 entidades que hasta ahora no disponían de este servicio, y que ahora podrán optar a transporte a demanda cada día.

La empresa Baztan Bidasoa Ultzama Movilidad S.L., constituida por La Burundesa S.A.U. y Autobuses La Pamplonesa S.A., será la encargada de prestar el servicio entre Pamplona e Irún, para la zona de Baztan / Bidasoa. El nuevo servicio asumirá la imagen corporativa del transporte público regular de viajeros de Navarra NBUS.

EN REVISIÓN DESDE 2019

Según ha informado el Gobierno foral, "avanza así la profunda revisión del Plan Integral de Transporte Público Interurbano de Viajeros por Carretera (PITNA) emprendida por el Gobierno de Navarra en 2019, con la intención de pasar de 38 a 8 concesiones que integren servicios de transporte regular y servicios de transporte a la demanda". El objetivo, ha añadido, es que todas las cabeceras de comarca tengan una conexión rápida con los grandes centros urbanos. Además, se han establecido itinerarios de servicios de transporte a la demanda prestados con vehículo turismo en los ámbitos rurales con escasa población.

Hasta el momento, se han renovado cinco concesiones en la Comunidad foral: Pamplona - Soria; Pamplona- Tafalla (Zona Tafalla); Pamplona- Tudela-Zaragoza (Zona Ribera Baja); Pamplona-Alsasua - Vitoria/Gasteiz y Pamplona- Irún (Zona Baztan / Bidasoa).