Gobierno foral y Comunidad de Regantes se muestran colaboradores para avanzar en la segunda fase del Canal de Navarra

Reunión del consejero Chivite con la Comunidad de Regantes. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y la Comunidad General de Regantes comparten que la llegada de la segunda fase del Canal de Navarra es un "seguro de futuro" tanto para las explotaciones agrarias, el sector de la agricultura en general, así como para garantizar el abastecimiento de agua de boca de calidad y en cantidad para el 80% de la población de la Comunidad foral.

Por esta razón, y ante la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio entre España y Navarra para la financiación y ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra, el Gobierno foral y la Comunidad General de Regantes manifiestan su disposición para "aunar sus fuerzas" junto al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para ser facilitadores y ayudar a avanzar firmemente en los acuerdos y trámites que permitan la licitación, según ha informado el Ejecutivo en una nota.

Ambas entidades confían en la diligencia y la agilidad administrativa del Ministerio ante un proyecto considerado de interés general por el Gobierno de España. Ante los hitos obtenidos durante la actual legislatura, solicitan "máxima celeridad" para finalizar los trámites administrativos con los que poder licitar la segunda fase del Canal de Navarra.

Según ha indicado el Gobierno navarro, en estos dos últimos años se han conseguido avances esenciales para conseguir este objetivo. La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, la aprobación definitiva del proyecto y el apoyo del Banco Europeo de Inversiones con la puesta a disposición de un préstamo de 228 millones de euros para la construcción de la infraestructura son "hechos incuestionables que dan certeza y permiten seguir trabajando hasta el anuncio de la licitación, un trámite administrativo competencia del Gobierno de España y alineado con las políticas de gestión del agua que hace de Navarra una comunidad resiliente frente a la emergencia climática".