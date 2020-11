El Gobierno foral concede con 100.000 euros a 32 localidades para apoyar comedores autorizados de Infantil y Primaria

La medida engloba a un total de 417 alumnos y alumnas que comen en el propio centro y no utilizan el transporte escolar

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que se autoriza una subvención total de 100.000 euros a 32 localidades de menos de 1.500 habitantes para alumnado de Infantil y Primaria que come en el propio centro educativo y no utiliza el transporte escolar (comensales no transportados).

El objetivo de esta medida, novedosa en este curso y que engloba a un total de 417 alumnos, es "favorecer que la población permanezca en sus entornos rurales", ha destacado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez.

Las localidades beneficiarias de las ayudas y el número de alumnos a los que apoya esta medida son: Abárzuza: 239 euros, 1 alumno; Allo: 4.316 euros, 18 alumnos; Maya: 3.357 euros, 14 alumnos; Arantza: 9.831 euros, 41 alumnos; Arbizu: 3.597 euros, 15 alumnos; Arizkun: 2.637 euros, 11 alumnos; Azpilkueta: 2.637 euros, 11 alumnos; Barásoain: 2.158 euros, 9 alumnos; y Betelu: 3.357 euros, 14 alumnos; y Cabanillas: 2.877 euros, 12 alumnos, según detalla el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Además se incluyen; Erro: 2.398 euros, 10 alumnos; Etxalar: 4.556 euros, 19 alumnos; Garralda: 2.398 euros, 10 alumnos; y Goizueta: 2.637 euros, 11 alumnos; Irurita: 5.515 euros, 23 alumnos; Ituren: 5.035 euros, 21 alumnos; Lakuntza: 2.877 euros, 12 alumnos; Larraintzar: 1.918 euros, 8 alumnos; Legasa: 3.357 euros, 14 alumnos; Los Arcos: 8.153 euros, 34 alumnos; Lumbier: 2.637 euros, 11 alumnos; y Valcarlos: 959 euros, 4 alumnos.

Asimismo, son beneficiaras las localidades de Mendigorria: 3.836 euros, 16 alumnos, Monteagudo: 2.158 euros, 9 alumnos; Ochagavía: 239 euros, 1 alumno; Olazagutía: 1.918 euros, 8 alumnos, Oronoz-Mugairi: 1.918 euros, 8 alumnos; Oteiza: 3.836 euros, 16 alumnos; Roncal: 1.438 euros, 6 alumnos; Uharte Arakil: 1.438 euros, 6 alumnos; Zubiri: 4.316 euros, 18 alumnos; y Zugarramurdi: 1.438 euros, 6 alumnos.