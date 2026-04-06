El Gobierno foral destina 4,4 millones a rehabilitar el firme de la Ronda de Pamplona, los túneles de Ezkaba y la A-68

Trabajos de mejora de firme - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra invertirá 4.391.892 euros en la rehabilitación del firme de la Ronda de Pamplona, el acceso sur a los túneles de Ezkaba y la Autovía del Ebro A-68.

El Ejecutivo foral ha autorizado a la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras para la celebración del contrato necesario para mejorar diferentes tramos de estas vías.

El Servicio de Conservación tiene previsto tramitar el expediente de contratación de las obras en dos lotes, que se corresponden con los dos centros de conservación de Pamplona y Tudela a los que están adscritos las carreteras donde se llevarán a cabo estas actuaciones de mejora del firme.

Un primer lote, con un gasto máximo de 2.391.939 euros (IVA incluido), contempla la rehabilitación de las vías desdobladas de la PA-30 Ronda de Pamplona, en cinco tramos diferentes comprendidos entre los puntos kilométricos 0+000 y 19+000; y PA-35, acceso a los túneles de Ezkaba zona sur, entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+200.

El segundo lote, con un gasto máximo de 1.999.953 euros (IVA incluido), contempla la rehabilitación de varios tramos de la autovía A-68, Autovía del Ebro, entre los puntos kilométricos 84+100 y 116+200.

El objetivo final perseguido en ambos proyectos es reparar "los principales daños y deterioros detectados en la capa de rodadura de estas vías de comunicación y dotar de nuevo a la calzada de una superficie cómoda, impermeable y segura, que redundará en la mejora de la seguridad vial de los usuarios y usuarias de dichas carreteras, limitando la depreciación del patrimonio viario de la Comunidad foral y, por tanto, mejorando la cohesión y la vertebración del territorio".