El Gobierno foral dice que la implantación de tráfico será "progresiva" y que la Guardia Civil "permanecerá" en Navarra

PAMPLONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que Navarra realizará la implantación de la competencia de tráfico en la Comunidad foral de forma "progresiva", una vez se materialice el traspaso el próximo 1 de diciembre, tal y como acordaron este martes la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Además, Remírez ha afirmado que el Gobierno foral va a activar la llamada "pasarela" para que los agentes de tráfico de la Guardia Civil puedan integrarse en la Policía Foral y ha asegurado igualmente que "la Guardia Civil va a permanecer en Navarra", señalando que los guardias civiles de tráfico representan aproximadamente el 10-12% de la plantilla de este cuerpo en la Comunidad foral.

El vicepresidente del Ejecutivo ha afirmado que la implantación de tráfico será "progresiva" y no supondrá sólo la vigilancia en las carreteras de Navarra, sino que la Comunidad foral asumirá también el régimen sancionador, la seguridad vial o el capítulo relativo a autoescuelas. La Policía Foral necesitaría incrementar en 149 agentes la sección de tráfico para la implantación de la competencia.

Javier Remírez ha explicado que el Gobierno de Navarra está preparando una respuesta técnica a un documento inicial que remitió el Gobierno de España para cerrar los detalles de la transferencia. "Esta respuesta técnica se hará como muy tarde la próxima semana y a partir de ahí se dará la respuesta del Estado. Creemos que no va a haber ningún tipo de problema para llegar a un acuerdo para el 1 de diciembre", ha indicado.

El Gobierno de Navarra prevé realizar a finales de septiembre o principios de octubre una presentación más concreta sobre las condiciones del traspaso y la implantación de la competencia en Navarra.

Remírez ha señalado que será "complicado" que la actualización del Convenio Económico Navarra-Estado recoja los efectos de este traspaso y respecto a su implicación para los Presupuestos Generales de Navarra de 2022 ha afirmado que "veremos los tiempos presupuestarios". "No es una cuestión que nos preocupe en exceso. La asunción de la competencia de sanidad penitenciaria entró en vigor el pasado 1 de agosto y no estaba prevista en la aportación del Convenio Económico ni en los Presupuestos. No habrá ningún problema para actualizar el ámbito presupuestario y el Convenio Económico a la nueva competencia", ha señalado.

Javier Remírez también ha abordado el paso de los guardias civiles de tráfico que lo deseen a la Policía Foral y ha explicado que no habrá un "contacto directo" con estos agentes, "al menos inicialmente", sino con "la Administración de la cual provienen, con la que se fijarán y se acordarán las condiciones y a partir de ahí se tramitará el llamamiento que corresponda al respecto".

Remírez ha afirmado que "el factor humano es una cuestión fundamental y principal de cara a que el paso de la Guardia Civil a la Policía Foral se haga con las mejores condiciones posibles y con los intereses de ambas Administraciones" y ha dicho que el Ejecutivo foral quiere que "ningún miembro de la Guardia Civil de Tráfico se vea obligado a abandonar Navarra si no es por propia voluntad".

Por ello, ha criticado "titulares de medios de ámbito nacional que señalaban que a partir del 1 de diciembre dejaba de estar la Guardia Civil en Navarra". "Un poquito de responsabilidad. Esto no obedece a falta de rigor profesional sino que responde directamente a una posición de instrumentalización de un tema sensible y delicado", ha dicho.

Así, ha asegurado que "la Guardia Civil va a permanecer en Navarra, porque tiene competencias suficientes para permanecer en Navarra". "El número de guardias civiles asignados a tráfico es el 10-12% del total de guardias civiles de Navarra", ha indicado.

"Ya no digo coherencia con los planteamientos del pasado que han tenido algunas formaciones políticas en Navarra, porque han sido del todo incoherentes con lo que han defendido cuando estaban al frente del Gobierno de Navarra y lo que vienen defendiendo ahora. Pido que nos atengamos a la verdad, y a partir de atenernos a la verdad está toda la crítica política que corresponda, que es respetable, pero sobre la base de la verdad. Ni mintamos, ni confundamos, ni lancemos mensajes de crispación interesados", ha planteado.

En ese sentido, ha señalado que ha tenido contacto directo con asociaciones de guardias civiles para trasladarles la hoja de ruta del Gobierno de Navarra.

TRASPASO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

Por otro lado, Javier Remírez también ha reiterado la apuesta del Gobierno de Navarra por asumir la competencia del Ingreso Mínimo Vital. "Nuestra voluntad es el cumplimento lo más ágil posible de la transferencia de esta competencia. Se tiene que producir una transferencia completa de esta cuestión. El Gobierno de España, tanto el Ministerio de Política Territorial como el de Seguridad Social saben la posición del Gobierno de Navarra y estamos esperando respuesta al respecto. Siempre estamos en el marco del diálogo y del acuerdo, pero también lógicamente defendiendo lo que son nuestras posiciones, la legalidad y el autogobierno de Navarra", ha indicado.