El Gobierno foral pide "compromiso con el cambio" tras la expulsión de los parlamentarios de Podemos

Actualizado 26/12/2018 14:56:58 CET

PAMPLONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha esperado "responsabilidad y compromiso con el cambio" por parte de "todos los parlamentarios" de la Cámara tras la expulsión del grupo parlamentario de los tres miembros de Podemos por parte de los cuatro representantes de Orain Bai.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha comentado que en la reunión del Ejecutivo han realizado una valoración de la situación actual, "esa que nadie sabe todavía muy bien cómo se va a resolver, cómo se ha de resolver o cuáles son las distintas vías que estarían abiertas y corresponde al Parlamento subsanar".

En todo caso, ha afirmado que "entramos en un último periodo que seguramente complique las cosas de alguna manera y complique a una mayoría que ha venido mostrándose efectiva y estable, muy a pesar de muchas personas y de muchas formaciones". Una mayoría, ha agregado, que "evidentemente se puede desestabilizar de alguna manera".

Por ello, ha señalado que desde el Gobierno de Navarra "se espera y confiamos en que se cumpla con la premisa de responsabilidad y mantenimiento de aquel compromiso con el cambio". "Esperamos que sea un compromiso real y se haga de manera responsable por parte de todas y todos los parlamentarios de la Cámara", ha subrayado.

Según ha indicado, desde el Ejecutivo foral "seguiremos viendo cuál es el progreso de la situación, compartiendo la situación también con el cuatripartito y valorando cuáles serían los posibles escenarios".

"Hay leyes muy importantes que están en cartera, en previsión de llevar al Parlamento y sería importante que fuéramos capaces de gestionar lo mejor posible, siempre con la premisa de cumplir con aquel compromiso adoptado por todas y todos para con el cambio".

Por otro lado, preguntada por la publicación de unas conversaciones de un grupo de Whatsapp en el que participaban los parlamentarios de Orain Bai, Solana ha señalado que el Gobierno foral "no ha entrado" en esta cuestión en su sesión.

"Hemos entrado a valorar un poco institucionalmente cuál podía ser el escenario en el que nos moviéramos y nos encontráramos, pero una valoración política en esos términos no ha hecho el Gobierno y no procede que la haga. Cada una de nosotras tenemos nuestra opinión de esos whatsapp, de su oportunidad o inoportunidad y del contenido de los mismos", ha agregado.

En este sentido, ha remarcado que desde el Gobierno foral sí se ha analizado "esa decisión que se adopta desde Orain Bai y que tiene unas consecuencias, que no sé si medidas o no, calculadas o no por esos parlamentarios y parlamentarias, y que son las consecuencias que se van a valorar por el cuatripartito".

"Sí, hablaba de cuatripartito efectivamente", ha declarado Solana, cuando ha sido preguntada por el hecho de que ahora se podría hablar de un 'pentapartito', tras la ruptura del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai.