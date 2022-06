El Gobierno foral insiste en que "lo fundamental" es que el TAV llegue y Navarra Suma le acusa de "dejadez"

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha manifestado este jueves que "lo fundamental" es que el tren de alta velocidad llegue a Navarra y ha afirmado que "veremos" si la conexión con la Y Vasca se realiza por Ezkio o por Vitoria.

Ciriza, que ha respondido a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, ha asegurado que el Gobierno de Navarra está trabajando para "relanzar el tema" y ha mantenido varias reuniones con el Ministerio y con el Gobierno Vasco para abordarlo "de manera discreta". "Oficialmente se estudiaron en 2018 dos alternativas, Vitoria y Ezkio, y el ministro De la Serna -Partido Popular- avanzó que la alternativa mejor valorada era la de Vitoria. Ante eso, algunos de los aquí presentes no dijeron ni pío. El grado de demagogia de algunos no deja de sorprender", ha dicho, en referencia a Navarra Suma.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha respondido que ya en 2018 UPN apostó por la conexión a través de Ezkio y ha acusado al actual Gobierno foral de actuar con "dejadez". "Hay un seguidismo absoluto desde Navarra a todo lo que le interese a Madrid y a EH Bildu", ha afirmado.

El consejero ha señalado, por su parte, que el expresidente del Gobierno y de UPN Miguel Sanz afirmó en su momento que el TAV llegaría a Pamplona en 2012. "No tengo ninguna duda de la voluntad política de Sanz y de UPN con el tren de altas prestaciones, pero el devenir ha sido otro muy distinto. Este ha sido el punto de partida y quien diga que no se ha avanzado en esta legislatura falta a la verdad y de manera muy descarada. Se han dado pasos muy relevantes", ha asegurado.

El consejero ha explicado que ha tenido "reuniones constantes con los responsables del Ministerio y de Adif, el interés del Gobierno por esta infraestructura ha quedado claro y ha sido plasmado en los Presupuestos Generales del Estado". "La llegada de fondos europeos va a ser crucial para la llegada del TAV a la Comarca de Pamplona. Van a ser 145 millones para el tramo cero y para el tramo que discurre entre Tafalla y Campanas", ha dicho, para señalar que este Gobierno foral "ha impulsado las obras del TAV como ningún otro de la mano del Estado".

El consejero también se ha referido a la estación de Echavacoiz, para señalar que "es prioritaria su integración urbana". "El edificio se ubicará sobre los andenes, su distribución podrá ser en un nivel o en dos, cuestión en la que profundizaremos en reuniones con el Ministerio. Se cubrirá cerca de un kilómetro de plataforma ferroviaria en el entorno del nuevo edificio, es una cuestión clave", ha indicado. La inversión máxima para la estación será de 67 millones de euros. "Esta zona se enmarca en el tramo Campanas-Zuasti, cuyo estudio informativo se está redactando y pueda salir a exposición pública en el primer trimestre de 2023", ha afirmado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que Ciriza no ha respondido si el Gobierno de Navarra apuesta por la conexión a través de Ezkio o a través de Vitoria. "Para el PSOE no es importante que el TAV llegue a Navarra y lo está demostrando todo los días, hay una dejadez absoluta empezando por la presidenta, siguiendo por el consejero y siguiendo por el Gobierno que tenemos en Madrid. Hay un seguidismo absoluto desde Navarra a todo lo que le interese a Madrid y EH Bildu. Lo que va a pesar es que el TAV va a llegar y se va a conectar por donde diga Madrid, lo más barato, y cuando diga Bildu, muy despacio. Nosotros vamos a hacer lo que no están haciendo ustedes y vamos a defender la mejor posición para Navarra", ha dicho al Gobierno.

Así, ha reclamado que la conexión del TAV con la Y Vasca se haga por Ezkio y no por Vitoria y ha señalado que el PSN defendía en su programa electoral igualmente que la conexión se hiciera por Ezkio. "Tengo la sensación de que el PSOE no quiere invertir en Navarra, EH Bildu no quiere que se haga el TAV en Navarra y el Gobierno foral va a hacer lo que digan unos y lo que digan otros, pero en ningún caso lo que interese al conjunto de los ciudadanos. Si la conexión se hace por Vitoria, Navarra se convertirá en una vía secundaria", ha señalado.

Esparza ha preguntado a Chivite si quiere "pasar a la historia como la presidenta que permitió que Navarra pierda una oportunidad, que permitió que la vía ferroviaria en Navarra se convierta en una vía de segunda, sea un ramal y no una vía principal". "Dejen de mirar tanto a Madrid y empiecen a pensar en los navarros, si es así, contarán con nuestro apoyo y de otro modo nos tendrán en frente", ha afirmado.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha destacado que el consejero "ha presentado cifras, compromisos y hechos, que es lo que le duele a Navarra Suma". Aguirre ha afirmado que la coalición de UPN, Cs y PP "nos trae sus fantasmas, sus fatídicos deseos para nuestra Comunidad, pensando que con ello van a arrancar un puñado de votos" y ha reiterado que "el compromiso" de los socialistas con el TAV es "indudable". "Es más que oportuno apostar por el desarrollo de esta infraestructura como están haciendo el Gobierno de España y el de Navarra", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que Navarra Suma "ha hecho de este tema su tótem de propaganda política pero cuando estuvo en el Gobierno la cosa avanzaba bastante poco". "En los últimos siete años en la oposición a acusado falsamente a los Gobiernos que ha habido de no haber hecho nada", ha dicho. En todo caso, ha compartido que la conexión con Vitoria "nos deja en una vía de segunda capacidad y no hace una apuesta por la conexión atlántica con la Europa continental". "Independientemente de quién esté en Moncloa, claramente la apuesta de Geroa Bai por la defensa de los intereses de Navarra es convencida e irreductible en esa posición", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que la preocupación de su grupo "no es Ezkio o Vitoria", sino el propio proyecto en sí de tren de alta velocidad y frente a ello ha apostado por "un tren social". Araiz ha expresado su apuesta por la alternativa presentada por la Plataforma Navarra por el Tren, que es "una alternativa basada un tren público y social y apoyado en infraestructuras existentes con mejoras que hacen posible circular a 200 kilómetros por hora, supone una menor inversión global, mejora considerable de las infraestructuras, optimización de recursos al modernizar una vía existente, menor mantenimiento, y menores plazos de ejecución y puesta en funcionamiento".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha considerado que ha habido "humo durante 40 años" en Navarra respecto al tren de alta velocidad y ha advertido de que Francia "no va a construir ni un centímetro más de alta velocidad hasta 2039". "Vamos a hacer un viaje maravilloso. Navarra Suma va a ser el valedor de Euskal Herria, con un viaje que empieza en Tudela, sigue a Pamplona, de ahí a Vitoria, a Bilbao y a San Sebastián", ha dicho. Aznárez ha reiterado así el rechazo de Podemos al TAV por que, a su juicio, supondrá "destrucción medioambiental y un sistema ferroviario desmantelado".

También ha rechazado este modelo de alta velocidad la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, "porque nos resulta totalmente insostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social". "Apostamos por un ferrocarril público, social, vertebrador del territorio, sostenible y eficiente, que dé respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y de las mercancías. El TAV no es ni público, ni social, ni vertebrador del territorio, no da servicio a pequeñas y medianas poblaciones", ha afirmado.