El Gobierno foral lanza una guía digital en ucraniano, castellano y euskera con información sobre emergencia humanitaria

Se recogen los trámites necesarios para las personas que acaban de llegar a la Comunidad Foral, así como ofrecimientos de la ciudadanía

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha lanzado un espacio web dentro del portal de navarra.es con toda la información de referencia sobre la emergencia de Ucrania en la Comunidad Foral, que está disponible tanto en ucraniano y castellano, así como en euskera.

Según ha informado el Ejecutivo foral, el propósito de la web 'Navarra comprometida con Ucrania' es ofrecer información tanto para aquellas personas "que acaban de llegar huyendo del conflicto bélico, así como para canalizar la ayuda y los ofrecimientos de la ciudadanía para apoyar a estas personas".

En la web se puede obtener información básica sobre todos los trámites necesarios que deben realizar las personas procedentes de Ucrania durante los primeros días en Navarra: desde cómo acceder a los sistemas de protección temporal, cómo empadronarse, qué hacer para recibir atención sanitaria, cómo escolarizar a menores, dónde acudir si se llega a Navarra con animales de compañía, así como diferentes acuerdos que diversas entidades, como la Universidad Pública de Navarra, han suscrito para permitir a las personas que sufren la guerra continuar sus estudios aquí o aprender castellano.

Toda esta información, que se irá actualizando en la medida en la que la situación cambie o haya más novedades, queda también recogida en un documento en PDF que hace las veces de "guía de bienvenida" a Navarra, para "orientar y facilitar los primeros pasos a aquellas personas que acaban de llegar en días recientes a nuestra comunidad".

La web 'Navarra comprometida con Ucrania' se enmarca dentro de los "esfuerzos de coordinación" que el Gobierno Foral está haciendo entre los departamentos implicados en la acogida de personas (Salud, Educación, Derechos Sociales, etc.) y se suma a los dispositivos que, a través el departamento de Políticas Migratorias y Justicia, han puesto a disposición de la población refugiada como el Centro de Atención a la Emergencia en Ucrania, en la avenida Roncesvalles de Pamplona, y que atienden en el teléfono 848 421 971 en horario de 8 a 17:30 horas.

Este espacio digital para la emergencia en Ucrania está encabezado por un saludo de la presidenta de Navarra, María Chivite, en el que reitera el compromiso de la Comunidad Foral en la acogida de personas vulnerables: "Navarra, al igual que otras regiones y gobiernos de Europa, desempeña un papel activo en el apoyo y envío de ayuda a aquellas personas que huyen de la violencia y la guerra en Ucrania, pero también es y será tierra de bienvenida para todas las personas que busquen un lugar en paz aquí", señala.

OFRECIMIENTOS DE VIVIENDAS, VOLUNTARIADO Y ACOGIDA

Además, desde esta página web se puede acceder a varios formularios en los que canalizar los ofrecimientos de ayuda, alojamiento y acogida que desde que comenzó el conflicto en Ucrania realizan de forma multitudinaria cientos de navarros y navarras.

Así, aquellas personas físicas, pero también entidades municipales, sociales, religiosas o empresas privadas y/o asociaciones que quieran ofrecer algún tipo de inmueble, vivienda o espacio, para alojar a personas que huyen de la violencia pueden hacerlo a través de un formulario disponible en esta misma web o en la dirección de correo electrónico alojamiento.emergencia@navarra.es, donde se incorporarán sus datos a un pequeño censo de alojamientos de emergencia para que, si fuese necesario y previo a una valoración técnica, pudiesen ser utilizados para alojar a personas y familias refugiadas.

También es posible registrase como familia de acogida para personas, familias o menores que huyen del conflicto. Aunque el Gobierno de Navarra recuerda que el acogimiento de menores no acompañados, independientemente de su procedencia, "sigue siendo un proceso riguroso y exhaustivo, bajo la Subdirección de Familia y Menores del Departamento de Derechos Sociales, y se siguen una serie de regulaciones por las que se aseguran los derechos y necesidades de la o el menor".

En cualquier caso, "en agradecimiento de las enormes muestras de solidaridad de la ciudadanía navarra", las familias o personas interesadas se pueden inscribir para ofrecer esta acogida en esta página web y también a través del correo electrónico acogida.emergencia@navarra.es y quedar para una futura evaluación de idoneidad.

RECOMENDACIONES

Por último, en la página web están también plasmadas las "numerosas recomendaciones" que desde el Gobierno de Navarra se hacen desde el comienzo de la guerra, algunas de ellas tan "básicas", señalan, como que "no se viaje a la zona del conflicto o la frontera, no se organicen viajes que pongan en riesgo a las personas desplazadas o que no se envíen más convoyes de bienes en especie como alimentos o ropas, ya que la capacidad logística de Polonia, Hungría y otros países está desbordada y sobre todo porque muchos de esos bienes que se envían no son adecuados ni demandados".

También se ofrecen otras recomendaciones "más sencillas" sobre cómo colaborar y ayudar de la mano de las ONG y organizaciones "que llevan años" trabajando en Ucrania y también en la Comunidad Foral.