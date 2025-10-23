El Gobierno foral sitúa como "prioridad" reducir la pobreza infantil, que es "muy superior" a la tasa general

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que para el Ejecutivo foral "la pobreza infantil es una prioridad y son numerosas las acciones que estamos poniendo en marcha".

"La pobreza en la infancia es un problema estable en el tiempo que presenta además cifras notablemente elevadas y superiores a las del resto de la población", ha subrayado este jueves, en respuesta a una interpelación formulada por EH Bildu en el pleno del Parlamento foral.

Según Maeztu, la tasa de pobreza infantil "ha sido muy elevada en España, y aunque se ha avanzado en medidas económicas de protección a la infancia, seguimos siendo uno de los países menos eficaces para combatir este problema que otros países de la Unión Europea". "En 2024, la tasa de pobreza infantil en España no ha mejorado, pese a que este indicador lo ha hecho entre la población general y, de esa manera, podemos decir que, en este momento, más de 2,7 millones de niños y niñas en España están en situación de pobreza", ha subrayado.

En Navarra, "según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, la tasa Arope de pobreza se situó en 2024 por encima de la media española, con un 35,3%, y con una tasa de riesgo de pobreza infantil del 30,5%".

"En un contexto de aumento de la tasa de pobreza en Navarra en general, la tasa de pobreza infantil ha crecido más", ha advertido, tras añadir que "entre las personas menores de edad, en Navarra se registra un aumento muy superior de la tasa de pobreza, 4,5 puntos en el último año, que el medido entre el total de la población de la Comunidad foral, que ha sido del 0,4".

Por otro lado, ha indicado que los datos de renta de los navarros, que se recogen en el noveno informe de la pobreza "que se publicará en breve", muestran "un incremento de la tasa de riesgo de pobreza infantil mucho más ligero que el que se ha producido en la Encuesta de Condiciones de Vida, y nos sitúa con una tasa de pobreza del 31,5%, 4 puntos por debajo de lo que señala la Encuesta de condiciones de vida".

"También la tasa de pobreza severa infantil, según datos de la encuesta de renta de navarra, ha aumentado de 18,2 a 18,7, cuando el comportamiento de esta tasa de pobreza severa en el último año en nuestra Comunidad ha bajado en el último año", ha remarcado.

A continuación, Maeztu ha enumerado las medidas adoptadas por el Gobierno foral en esta materia, como el complemento para la ayuda a la infancia. "Además, tenemos el ingreso mínimo vital y la renta garantizada, con los que llegamos en septiembre a dar cobertura a más de 20.000 menores, y con datos de la memoria del año pasado de renta garantizada, un 38% de los perceptores son menores de edad", ha dicho.

También ha destacado la creación de plazas nuevas de 0 a 3 años y la gratuidad del ciclo. En educación ha destacado, asimismo, la existencia de becas y ayudas al alumnado con necesidades educativas especiales. En materia de salud, ha destacado las ayudas a los tratamientos sanitarios y medicamentos a la infancia vulnerable, y las viviendas de alquiler dirigidas a familias vulnerables.

En nombre de EH Bildu, Jabier Arza ha advertido de que el factor "que más pobreza y exclusión genera" es la vivienda, y ha mostrado su "vértigo por el posible mantenimiento de la transmisión intergeneracional de la pobreza". "Nos alegra que los datos de la encuesta de renta navarra no sean tan negativos como los que se indica en la tasa Arope, pero yo diría que la buena noticia no puede ser que la pobreza no crezca, sino que la pobreza se reduzca. Y eso no ocurre desde hace muchos años, desde hace más de diez años", ha dicho.

En nombre de UPN, Raquel Garbayo ha criticado que los datos "no es que estén estancados, sino que van a peor". En Navarra, "en cuanto a pobreza severa y especialmente en cuanto a pobreza severa infantil, desde que gobiernan ustedes son escalofriantes y no paran de subir". "Con ustedes en el Gobierno, Navarra ha sido de lejos la comunidad que peor comportamiento ha tenido en la tasa Arope en los últimos años. Y desde luego, si nos centramos en la infancia, todavía más", ha subrayado, tras pedirles que se "pongan las pilas".

Olga Chueca, del PSN, ha remarcado que "en los últimos años, diferentes informes sobre pobreza y exclusión social han venido alertando de un hecho especialmente preocupante en Navarra: los niños y las niñas son la población más expuesta a la pobreza". "Me ha alegrado escuchar a la señora consejera que la encuesta a Navarra aporta cifras más bajas. Pero este dato nos duele, nos alerta, pero sobre todo nos compromete", ha apuntado.

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha afirmado que "nuestra ley protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a no ser pobres y a una igualdad de oportunidades, pero en muchas ocasiones esta protección peligra, por ejemplo, cuando se proponen modelos de renta garantizada, ignorando el efecto que tendrían en el derecho de 20.000 personas menores, del 38% de personas menores que dependen de ella". A su juicio, la pobreza infantil también "se combate" a través de medidas directas como las deducciones fiscales negativas. "Sin embargo, la realidad es que esta y otras medidas no se contemplan en Navarra en el horizonte más cercano", ha dicho.

Maribel García Malo, del PPN, ha criticado que "en Navarra, tres de cada diez niños viven en situación de pobreza, y más de uno de cada tres están en riesgo de pobreza o exclusión social". Esto, ha dicho, "es el reflejo de, entre otras cosas, políticas sociales que no están funcionando". "Desde el inicio de la legislatura venimos reclamando una reforma integral de la renta garantizada para que esté vinculada al empleo desde el primer momento", ha subrayado, tras añadir que "nos preocupa mucho que después de que la presidenta anunciara bombo y platillo esa reforma, el Gobierno de Navarra no haya movido ni una ficha, ni un paso adelante".

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha considerado que "tenemos una herramienta clave para luchar contra la pobreza en general y contra la pobreza infantil en particular: la renta garantizada". Una herramienta que "debe fortalecerse, consolidarse y ampliarse". "Y todo ello en un contexto de continuo cuestionamiento por parte de las derechas neoliberales", ha apuntado, tras subrayar que "tenemos mucho trabajo por delante" en esta materia.

Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha trasladado al Ejecutivo foral que "su desastrosa política frente a la pobreza infantil es un drama que condena a miles de niños navarros a un futuro incierto". En Navarra, "la situación es alarmante", ya que "la tasa de pobreza infantil alcanza ya el 35,5%, superior incluso a la media nacional", y en el Gobierno se "vanaglorian" de tener más beneficiarios de la renta garantizada, "cuando en realidad sus políticas crean dependencia y miseria, perpetuando el ciclo en lugar de erradicarlo".