El Gobierno foral toma en consideración el ROC, la nueva 'constitución' de los centros educativos navarros

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha tomado este miércoles en consideración el proyecto de Decreto Foral por el que se regula el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROC) de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Artísticas, Idiomas, Deportivas, Educación de Personas Adultas o Educación Especial de la Comunidad foral. El Ejecutivo ha pedido al Consejo de Navarra la emisión del preceptivo dictamen.

El consejero de Educación del Gobierno navarro, Carlos Gimeno, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión que este Decreto Foral del nuevo ROC obtuvo un "amplio respaldo" de la comunidad educativa, apoyo cristalizado en la aprobación mayoritaria del dictamen presentado el pasado 25 de junio, en el transcurso del último plenario del Consejo Escolar de Navarra (CEN) del curso 2024/2025.

Según ha dicho, "este nuevo decreto marco permitirá, a modo de nueva 'constitución', la adecuación de la organización y funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Artísticas, Idiomas, Deportivas, Educación de Personas Adultas o Educación Especial de la Comunidad Foral de Navarra.

El consejero ha explicado que la aprobación en 2020 de la nueva ley orgánica de Educación (LOMLOE) hacía necesario adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030.

"La nueva realidad social y legislativa exigía asimismo abordar la elaboración de un nuevo marco regulador con nuevas formas de organización escolar que faciliten que los centros educativos puedan dar la respuesta más adecuada a las necesidades del alumnado y de la sociedad actuales", ha indicado el consejero, "respondiendo, de este modo, a la evolución del sistema educativo en la Comunidad Foral de Navarra y a los cambios normativos antes mencionados, al objeto de asentar las bases para el ejercicio de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros educativos mediante la elaboración, respectivamente, de sus normas de organización y funcionamiento, de su Proyecto educativo y de su Proyecto de gestión".

El nuevo Decreto Foral del ROC regulará la organización y funcionamiento de los centros, los órganos de gobierno y sus competencias, los consejos escolares, claustros de profesorado, consejos sociales, equipos docentes, y otros muchos estamentos educativos. De igual forma aborda la regulación de las funciones del profesorado, del personal no docente, de las familias y del alumnado y su participación en el funcionamiento y gobierno de los centros, así como los proyectos educativos, las programaciones didácticas, las actividades complementarias y extraescolares, etc.

Preservando la autonomía de los centros educativos y con el impulso de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa "el nuevo ROC contribuirá a potenciar el papel del centro como núcleo de la innovación y el cambio, así como a favorecer la implantación y el desarrollo de todos aquellos planes, programas y proyectos acordados y aprobados que contribuyan al éxito educativo", ha indicado el Gobierno foral.