El Gobierno foral, UAGN y la Comunidad de Regantes acuerdan crear un grupo de trabajo sobre la segunda fase del Canal

Un momento de la reunión - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, UAGN y la Comunidad General de Regantes de Navarra han acordado "trabajar conjuntamente para el impulso de la segunda fase del Canal de Navarra y su zona regable" mediante la creación de un grupo de trabajo, "en el marco de colaboración que el Ejecutivo mantiene con los agentes implicados".

Según han informado desde el Gobierno en una nota, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, se ha reunido este miércoles con los representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) Félix Bariáin -presidente-, David Navarro y Luis Miguel Serrano, y con el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra (CGRCN), Félix Chueca.

El encuentro "responde a los avances de la segunda fase del Canal de Navarra" y en el marco de colaboración que el Ejecutivo mantiene con los agentes implicados. Durante la reunión se ha informado de la situación actual de la tramitación de la segunda fase y se ha explicado el texto acordado entre el Estado y Navarra para la financiación y ejecución de esta infraestructura estratégica.

Además, se ha abordado la situación del sector, se ha compartido "la importancia de modernizar el regadío para afrontar los retos de futuro de la Comunidad" y se han expresado los objetivos coincidentes, "entendido el sector de la agroindustria como el futuro de Navarra".

Por esta razón, se ha acordado "trabajar de manera conjunta mediante un grupo de representantes de ambas entidades y otros agentes clave" y liderado por Riegos de Navarra.

El titular del Departamento de Cohesión Territorial ha confirmado que agricultores y regantes "comparten el compromiso para el impuso de la modernización de las zonas regables de la Comunidad foral". Son, ha considerado, "claves" para avanzar en una infraestructura que "beneficiará a miles de navarros y navarras".

El consejero Chivite ha trasladado a la Organización Agraria y a la Comunidad de Regantes "la prioridad" que para el Gobierno de Navarra supone la segunda fase del Canal de Navarra. Es "una infraestructura estratégica e irrenunciable", y por este motivo "la Comunidad foral está plenamente implicada en su desarrollo, con una interlocución constante con el Gobierno central y con los agentes territoriales, necesarios para que el canal sea una realidad".

PLAN FORAL DE REGADÍOS

Paralelamente a la licitación, Chivite ha informado del Plan Foral de Regadíos, sobre la situación del Estudio Medioambiental que prevé intervenir sobre la modernización de las infraestructuras tradicionales de riego de 55.000 hectáreas.

El objetivo último es "favorecer un uso eficiente del agua e impulsar la productividad y competitividad del sector agrario ante un escenario de emergencia climática".

Las actuaciones incluidas en la actualización del Plan Foral de Regadíos se distribuyen en tres ámbitos diferentes entre las zonas regables del Canal de Navarra, el Canal de Bardenas y el resto de regadíos tradicionales por las cuencas de los ríos Ebro, Aragón, Arga y Ega.

El consejero Chivite ha puesto en valor la actualización del Plan Foral de Regadíos que "servirá para contar con unas infraestructuras de riego eficientes, dimensionadas, digitalizadas y modernas".

Por su parte, el presidente de UAGN ha valorado positivamente "los espacios de trabajo donde se permita avanzar en una cuestión tan estratégica como es la gestión del agua, y por supuesto vamos a seguir trabajando para que el agua llegue cuanto antes a la Ribera garantizando futuro, competitividad y desarrollo para el agro navarro".

El presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra ha afirmado que "la unidad de todos los agentes implicados en un proyecto estratégico como la segunda fase del Canal de Navarra es esencial, ya que hablamos del futuro del campo navarro". "Necesitamos remar todos en la misma dirección para que el agua llegue de Pitillas a la Ribera cuanto antes", ha subrayado.