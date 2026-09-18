Gobierno foral y UPNA ponen en marcha acciones dirigidas a estudiantes para prevenir y detectar la violencia machista

El consejero Juan Luis García, Eva Perujuániz y Begoña Pérez, en su visita al ‘Punto Morado’. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, y la Universidad Pública de Navarra (UPNA), han firmado un convenio para consolidar y visibilizar un 'Punto Morado' en el entorno del campus, como espacio de referencia para la información, prevención, sensibilización y atención ante cualquier forma de violencia contra las mujeres. Esta iniciativa dirigida a la comunidad universitaria será atendida y dinamizada por el propio alumnado. Para ello, se van a ofertar 20 becas de colaboración convocadas por la UPNA.

Ambas instituciones, como parte de las acciones contempladas en el convenio, han realizado además una serie de vídeos breves en euskera y castellano con contenidos relacionados con la prevención de la violencia machista y protagonizados por integrantes del Grupo de Teatro de la UPNA. Estos breves audiovisuales están dirigidos a estudiantes y será el propio alumnado quien distribuya el material entre sus compañeros. Los vídeos se han realizado con el apoyo y el asesoramiento de expertas.

Para presentar estas acciones, la UPNA ha acogido este viernes un acto dirigido a la comunidad universitaria en el que han participado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García, la directora general de Universidad, Eva Perujuániz, y la vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social, Begoña Pérez.

En la presentación, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha destacado la importancia de esta iniciativa, "que nace con la voluntad de trabajar en la prevención de las violencias machistas en el ámbito universitario, y hacerlo de una manera próxima, directa y conectada con la realidad de las y los jóvenes".

Asimismo, el consejero García ha subrayado que "la prevención empieza mucho antes de que aparezca una situación de violencia". "Empieza en la educación, en la sensibilización y en nuestra capacidad para identificar comportamientos y relaciones que no están basados en la igualdad y el respeto", ha añadido.

El acto ha consistido en una presentación de las actividades contempladas en el convenio, la proyección del primer vídeo, y una mesa redonda en la que han participado el Grupo de Teatro de la UPNA, el Consejo de Estudiantes y Sara Ibarrola, asistente técnica del proyecto audiovisual.

A continuación, la presentación se ha desplazado a una pequeña carpa, ubicada en el espacio entre el Aulario y la Biblioteca, que funcionará como un punto informativo itinerante que será atendido por los estudiantes que obtengan la beca referida anteriormente, para lo que recibirán formación y acompañamiento específico. Estas becas de colaboración también incluyen el apoyo por parte del alumnado en la difusión de los vídeos, que narran distintas situaciones relacionadas con la desigualdad y la violencia machista. De este modo, el alumnado adquiere un rol proactivo y corresponsable en prevención, identificación o actuación ante las violencias machistas, ha informado el Gobierno foral.

Estas breves piezas audiovisuales se publicarán los días 19 de octubre, 18 de noviembre, 18 de enero, 18 febrero y 18 marzo. El primero de los vídeos, presentado hoy, incide en la responsabilidad de los hombres de no ser cómplices de la violencia machista.

'PUNTO MORADO'

El proyecto se articula así, en torno a dos actuaciones complementarias: la creación de un 'Punto Morado' físico e itinerante en los campus universitarios de Pamplona y Tudela y el desarrollo de una campaña de vídeos de prevención de la violencia machista, que incorpora la participación y el mentorizaje del propio alumnado como agentes de prevención entre iguales.

Este 'Punto Morado' y la campaña de difusión de vídeos relacionados con la desigualdad refuerzan el trabajo tanto del Gobierno de Navarra como de la UPNA en materia de prevención y actuación ante las violencias machistas.

En este sentido, ha añadido que la UPNA aporta reflexión crítica, conocimiento científico y formación académica sobre los principales ámbitos de desigualdad a través de su Cátedra de Estudios de Género y Feministas y de su Máster en Género, Mujeres e Igualdad. Asimismo, el centro cuenta con una Unidad de Igualdad, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social, que durante el año organiza distintas acciones de sensibilización y atiende situaciones de desigualdad o violencia que se puedan producir en el contexto universitario.

Las actuaciones recogidas en el convenio se enmarcan en el II Plan de Acción contra la violencia hacia las mujeres que lidera el Instituto Navarro para la Igualdad y que desarrolla la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril y más concretamente en el marco al Plan sectorial de Educación y Universidad del Gobierno de Navarra. En el caso de la UPNA, se enmarca en su II Plan de Igualdad 2022-2027 y en su plan estratégico 2025-2029.