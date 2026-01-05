El Gobierno moviliza hasta 52 equipos quitanieves ante la previsión de nevadas en Navarra a cualquier cota este martes

Imagen de una máquina quitanieves - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión Territorial, ha activado un dispositivo de hasta 52 equipos quitanieves ante la previsión meteorológica que indica nevadas en la Comunidad foral a cualquier cota este martes día 6.

Además, se recomienda especial precaución en la carretera por la posible presencia de placas de hielo debido a las bajas temperaturas.

En concreto, entre las 00:00 y las 6 horas, la cota de nieve podrá oscilar entre los 200 y los 300 metros. A partir de las 6 horas y durante el resto del día se mantendrá la misma cota de nieve, y se podrán dar nevadas en toda la mitad norte y oeste, "aunque no se esperan muy prolongadas ni con mucho espesor", según han indicado desde el Ejecutivo en una nota.

Ante estas previsiones, el Gobierno de Navarra ha preparado los siguientes dispositivos: en el distrito de Aoiz, 14; en el de Estella-Lizarra, 5; en el de Irurtzun, 14; en el de Mugairi, 7; en el de Pamplona, 6; en el de Tafalla, 4, y en el de Tudela, 2.

CONDUCCIÓN CON HIELO

Cuando hay riesgo de presencia de hielo en la calzada, se recomienda conducir con la máxima precaución, reduciendo la velocidad, usando marchas cortas, evitando frenazos y aceleraciones bruscas.

Se recomienda prestar especial atención a las zonas sombrías, puentes y zonas expuestas a corrientes, en las que es más probable que se formen placas de hielo.

Asimismo, se recuerda la necesidad de disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que las distancias de frenado aumentan notablemente con el hielo.

Por último, es aconsejable que llevar un teléfono móvil con carga suficiente para informarse y ser localizado en caso de inmovilización.

INFORMACIÓN DE CARRETERAS

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500.

También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.

El Gobierno recuerda a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos y adoptar las medidas necesarias de prevención.