El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de ley foral de voluntariado

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este martes el proyecto de ley foral de voluntariado para impulsar la actividad altruista en el ámbito empresarial, así como fomentar las vías digitales y virtuales de colaboración y una nueva Escuela de Acción Voluntaria.

El Gobierno de Navarra busca con esta ley "relanzar el histórico compromiso de su población con el trabajo desinteresado en beneficio de la Comunidad".

La norma será debatida próximamente en el Parlamento de Navarra, según ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna.

Tras más de 27 años de recorrido de la ley vigente hasta ahora, el Ejecutivo plantea un nuevo marco para adecuar las líneas estratégicas del voluntariado a las necesidades y desafíos del momento actual, caracterizado por la diversidad de entidades de voluntariado y los motivos que llevan a las personas a implicarse en esta actividad.

La nueva ley foral prevé la posibilidad de voluntariados estables y voluntariados puntuales o microvoluntariados, así como la opción de llevar a cabo la acción voluntaria de forma presencial, digital o virtual. Entre las principales novedades, destaca también la regulación del voluntariado corporativo, que es el desarrollado por las personas trabajadoras en el marco de su empresa. El texto lo contempla como una expresión de responsabilidad social que, además de reforzar la cohesión interna de las organizaciones, multiplica su impacto positivo en la sociedad.

También es novedosa la apuesta por la formación y reconocimiento de las personas voluntarias. Con este fin, se establece un sistema oficial de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia voluntaria y se creará la Escuela de Acción Voluntaria, que coordinará y unificará la oferta formativa del sector. Se promoverá la capacitación específica de las personas voluntarias, adaptada al ámbito en el que quieren desempeñar este trabajo comunitario.

Destaca el papel activo que se otorga a los colectivos de personas que tradicionalmente han sido beneficiarias de la acción voluntaria (personas con discapacidad, infancia y adolescencia, personas mayores, etc.), al considerar que pueden también realizar su aportación al voluntariado.

"Resulta necesario visibilizar a todos las y los agentes del voluntariado y destacar la importancia de trabajar en red", plantea el proyecto de ley foral aprobado este miércoles. La norma pretende también impulsar alianzas entre entidades, personas voluntarias, administraciones públicas y empresas, para buscar sinergias y fortalecer el voluntariado.

El espíritu del 'auzolan' se actualiza para dar cabida a las distintas formas de colaboración altruista prestada por las más de 4.200 personas registradas en la plataforma Navarra + Voluntaria, quienes colaboran en la actualidad con las 204 entidades de voluntariado registradas en el territorio. Se trata de personas que contribuyen a actividades tan variadas como el apoyo escolar, las actividades de ocio para jóvenes, el acompañamiento a mayores o personas con discapacidad, acciones de formación a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión, la organización de actividades deportivas, mentoría, acciones de asistencia sanitaria, ayuda humanitaria o actividades de consumo responsable y comercio justo, entre otras.

La nueva ley foral persigue situar a Navarra "a la vanguardia del compromiso social y consolidarla como un territorio referente en humanismo cívico y solidaridad". Casi la mitad de la población navarra (44,4%) afirma participar o haber participado en alguna iniciativa de voluntariado a lo largo de su vida, una cifra que sitúa a Navarra a la cabeza del voluntariado a nivel nacional, según consta en el II Estudio del Voluntariado en Navarra.

La acción voluntaria se concibe desde el Gobierno de Navarra como vehículo de participación ciudadana activa y motor de cambio social, generador de calidad de vida, bienestar colectivo general, cohesión comunitaria y desarrollo humano integral.

La nueva ley foral aplica la perspectiva de género, para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la acción del voluntariado, con especial atención al empoderamiento y la participación social de las mujeres. También pone de relieve el poder del voluntariado como actividad que ayuda a mantener vivos los pueblos de Navarra. "La acción comunitaria en el ámbito local es imprescindible para generar relaciones de comunidad y sentimiento de pertenencia ayudando, además, a la mejora de la calidad de vida en el ámbito rural", destaca el nuevo texto legislativo.

La norma ha sido elaborada mediante un proceso participativo, con el objeto de que todas las personas y entidades vinculadas al voluntariado la sientan como propia y de que se convierta en una norma útil y representativa para el conjunto de agentes del voluntariado.

La ley foral se desarrolla a lo largo de 43 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Regula el concepto, derechos y deberes de las personas voluntarias, de las entidades de voluntariado y de las personas beneficiarias de la acción voluntaria.

La nueva ley foral refuerza además el carácter inclusivo del voluntariado, reconociendo el derecho de todas las personas a participar con independencia de sus capacidades. Con este fin, se contemplan medidas de accesibilidad, acompañamiento y apoyo que garanticen la participación activa de las personas con discapacidad en programas de voluntariado

Además, se impulsará el voluntariado en el sistema educativo tanto universitario como no universitario, al considerarse crucial potenciar esta práctica desde edades tempranas, para generar una sociedad más comprometida con el bienestar de la comunidad.

A este respecto, se contempla potenciar el voluntariado de menores de edad, de forma libre entre los 16 y 18 años y con autorización expresa de sus responsables adultos en la franja entre 12 y 16 años, siempre que no perjudique su desarrollo, formación integral y escolarización.

Por otra parte, se consolida la Red Navarra del Voluntariado y se da rango jurídico a la plataforma 'Navarra más voluntaria - Nafarroa, Orotan Lagun', impulsada por el Gobierno de Navarra y gestionada por Nasertic. Este portal permite conectar a las entidades de voluntariado con las personas interesadas en participar en actividades solidarias, institucionalizando así un espacio digital de encuentro y cooperación.