El Gobierno de Navarra comparte con los sindicatos las aportaciones al texto del nuevo Estatuto de Personal

Imagen de la Mesa General de Función Pública. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha compartido este lunes con los sindicatos el texto del anteproyecto del nuevo Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en el que se incluyen las aportaciones que se han aceptado por parte de la Administración foral a la propuesta inicial tras el trámite de participación ciudadana.

En la Mesa General del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que se ha celebrado esta mañana y que ha estado presidida por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno navarro, Inma Jurío, se ha trasladado a los sindicatos que disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones a este texto. La tramitación de esta norma fue aprobada con el apoyo de la mayoría sindical el pasado febrero.

Finalizado el periodo de 15 días hábiles, el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia convocará una nueva Mesa General, en la que se compartirá el análisis realizado por la Dirección General de Función Pública a las alegaciones presentadas por los sindicatos.

El Gobierno de Navarra ha señalado que avanza así en la tramitación del anteproyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que, una vez finalizada, permitirá enviar la norma al Parlamento de Navarra para su debate.

EL NUEVO TEXTO

El objetivo del Ejecutivo foral con el nuevo Estatuto del Personal es diseñar una Administración "más eficiente, moderna y adaptada a la realidad del siglo XXI, gracias a la actualización de una normativa muy heterogénea con más de tres décadas de vigencia".

La propuesta de texto está encaminada a conjugar "la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas con la eficiente prestación de los servicios públicos". Así, entre sus principales novedades, se incluye la implantación de la carrera profesional, "que reconoce el derecho a la progresión en la carrera horizontal y al desarrollo de la trayectoria profesional para todo el personal en cinco tramos", ha expuesto.

La publicación de la ley, ha detallado el Gobierno, conllevará la inmediata percepción de una cantidad fija mensual en 14 pagas anuales derivada del encuadramiento inicial en el correspondiente tramo de carrera profesional, cuya implantación será progresiva. En concreto, se iniciará con la retribución del 20% el primer año desde el momento de la publicación y con carácter retroactivo a 1 de enero de 2027. La progresión prevista en la carrera es: 20% en 2027; 30% en 2028; 50% en 2029; 70% en 2030; 90% en 2031 y 100% en 2032. Esta carrera es voluntaria e individual y será retribuida en función del tramo alcanzado.

También se incorpora un complemento por la evaluación del desempeño, que se añade al complemento fijo de carrera profesional a modo de productividad. Se actualizan, ha continuado, los niveles y se mejoran las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental y los correspondientes a familias monoparentales.

Asimismo, ha expuesto el Gobierno, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y se mejora la promoción profesional tanto con carácter temporal como definitivo, entre otras medidas enmarcadas en un Estatuto dotado de la cobertura suficiente para todos los desarrollos reglamentarios posteriores.