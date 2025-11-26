El Gobierno de Navarra concede la Medalla de Oro al Mérito Deportivo al pelotari Javier Urriza

Archivo - El pelotari Javier Urriza, durante un partido. - ORIAMENDI - Archivo

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, conceder la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de 2025 al pelotari Javier Urriza Torres "por su destacada y brillante trayectoria deportiva en el mundo de la pelota", que le ha llevado a ser campeón del Mundo en Pamplona en 2002 en la especialidad de paleta cuero y en 2006 en México en pala corta. Además, el Ejecutivo foral ha acordado otorgar Medallas de Plata a 16 personas por su contribución al mundo del deporte y de las actividades físico-deportivas.

Estas medallas son las máximas distinciones que concede el Ejecutivo foral en el ámbito deportivo. Con ellas, se reconocen las mejores trayectorias deportivas tanto de personas individuales, como de personal técnico o deportivo que haya destacado por la promoción de la actividad física de la Comunidad foral. Los reconocimientos se entregarán el próximo 17 de diciembre a las 17 horas, en el Salón del Trono del Palacio foral.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, quien ha destacado la trayectoria del ganador de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de este año, describiéndole como "un pelotari entregado en la cancha, profesional y que inspira a las nuevas generaciones con su legado deportivo", además de "encarnar y representar los valores de un deporte autóctono".

"Javier Urriza ha sido y es una figura clave en la preservación de un deporte identitario en nuestra tierra. Este año, anunciaba su retirada y lo hacía por todo lo alto, como una leyenda del remonte que pasará a la historia no sólo por su palmarés, sino por los valores que ha demostrado en los frontones de todo el mundo", ha indicado la consejera.

Nacido en Pamplona en 1981, el pelotari ha disputado 74 campeonatos en sus 18 años de carrera profesional, de los cuales ha ganado 30. Ha jugado en torno a 1.200 partidos en los que ha obtenido logros sobresalientes.

El Decreto Foral que concede la Medalla de Oro 2025 a Javier Urriza Torres destaca los dos campeonatos mundiales conquistados en las modalidades de paleta cuero y pala corta y su papel en el mundo del remonte, donde ha sido el referente de la última década, con ocho txapelas en el campeonato profesional de remonte, así como otras ocho en el campeonato individual, otras seis del master individual y tres en el Erremontari entre otros muchos éxitos deportivos. El Gobierno de Navarra destaca además a Urriza como "un referente de valores en la cancha".

16 MEDALLAS DE PLATA

El Gobierno de Navarra ha aprobado un segundo Decreto Foral por el que se conceden Medallas de Plata al Mérito Deportivo a 16 personas, 11 hombres y 5 mujeres, por su servicio al mundo del deporte y de las actividades físicas.

Las personas galardonadas practican en primera persona o han fomentado distintas modalidades deportivas, entre las que figuran la natación, fútbol, pádel, lucha, tiro con arco, béisbol, softbol, patinaje, tiro olímpico, tenis, pala, piragua, levantamiento de piedra o atletismo, así como el deporte adaptado.

En un primer bloque de galardonados con la Medalla de Plata, el Ejecutivo foral reconoce la labor de ocho personas por su "servicio extraordinario y de incontrastable mérito al mundo del deporte y de las actividades físico-deportivas de manera voluntaria sin remuneración" durante una trayectoria de más de 25 años. Se trata de Jordi Celaya Guerrero, Mª Paz Extremado Ibero, Jose Ángel Lerga Oronoz, Roberto Martínez Ibañez, José Gabriel Miguel Rueda, Miguel Moreno Narros, Epifanio Pegenaute Martínez y Miguel Ángel Ruiz Sasturain.

Otras dos personas han sido galardonadas "por haber destacado notablemente y desarrollado trayectorias de larga duración en la práctica de una o varias modalidades deportivas o en la dirección, organización, promoción, investigación y desarrollo de las actividades físico-deportivas y el deporte a título personal o institucional, así como en puestos de especial responsabilidad". Se trata de Lucía García Treviño, por su labor como Técnica de Deportes del Ayuntamiento de Viana; y Álvaro Sexmilo Ayesa; por su dilatada labor como gerente de más de 40 años y figura clave de la Federación Navarra de Tenis.

Por último, seis personas recibirán la Medalla de Plata por sus "destacadas trayectorias con iniciativas y hechos ejemplares que se hagan acreedoras del público reconocimiento por su trascendencia y repercusión en los valores deportivos, así como en la proyección internacional de la imagen de Navarra a través del deporte". Son el palista José Luis Severiano Arcelus Lusarreta, la piragüista Amaia Osaba Olaberri, el levantador de piedra (harrijasotzaile) Ignacio Perurena Zubitur, la atleta Estefanía Unzu Ripoll, la futbolista Marta Unzué Urdaniz y el palista Miguel Ángel Urós Murillo.