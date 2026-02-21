El Gobierno de Navarra condena el presunto asesinato de violencia de género ocurrido este pasado viernes en Sarriguren

Archivo - Fachada del Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha expresado su "firme y rotunda" condena ante los hechos ocurridos este pasado viernes en Sarriguren, investigados como un presunto caso de violencia de género, así como su "rechazo absoluto" a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. Asimismo, el Ejecutivo foral ha trasladado su solidaridad y cercanía a familiares y personas allegadas a la mujer asesinada, y ha deseado una pronta recuperación a la otra mujer que resultó herida.

En un comunicado, el Gobierno de Navarra ha reiterado su compromiso con "la erradicación de cualquier forma de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las mujeres". "La lucha contra la violencia hacia las mujeres exige una acción mantenida desde todas las instituciones públicas y del conjunto de la sociedad, con el objetivo de avanzar en igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres", ha defendido.

Desde que comenzaron a contabilizarse los casos en 2003, son ya 1.352 las mujeres asesinadas en España, nueve de ellas en lo que va de 2026. En Navarra, con este caso, se elevan a cinco los asesinatos por violencia machista registrados desde 2021.

El Ejecutivo foral, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha destacado su "responsabilidad de continuar coordinando las actuaciones públicas en materia de atención, prevención y sensibilización a través de los recursos de intervención integral y el acompañamiento a las mujeres que se encuentran en situación de violencia".

El Gobierno de Navarra se sumará a la concentración convocada conjuntamente con el Ayuntamiento del Valle de Egüés que tendrá lugar este sábado, a las 17.00 horas, frente al Consistorio de la localidad (Calle Garajonai, 1).