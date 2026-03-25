El Gobierno de Navarra crea el centro de recursos para la digitalización educativa CRikasNOVA

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el decreto foral de creación de CRikasNOVA, el nuevo Centro de Recursos para la digitalización educativa ikasNOVA, dependiente del Departamento de Educación.

CRikasNOVA se crea con la misión de "servir de catalizador para la transformación digital de la educación en Navarra, creando un entorno que favorezca la innovación y la mejora continua en el sector educativo".

El centro desarrollará sus funciones en relación con todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas no universitarias reguladas en la Ley Orgánica de Educación, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, que se encuentra sustituyendo al consejero de Educación, Carlos Gimeno, mientras se recupera de una intervención.

Este centro de recursos es "la respuesta al desafío de modernización y mejora continua de la educación que plantea el plan de transformación digital de la educación en Navarra 2024-2030 IkasNOVA".

La creación de este centro está orientada a "proporcionar un impulso decisivo a esa estrategia, contribuyendo a la evolución del sistema educativo en consonancia con la era digital que se atraviesa".

La creación del centro CRikasNOVA "responde, además, a un compromiso político recogido en el Acuerdo Programático suscrito por las fuerzas políticas que integran el Gobierno de Navarra para la legislatura 2023-2027".

En este contexto, se considera "necesaria" la creación de un centro "específico, estable y con estructura propia, que permita consolidar, coordinar y proyectar las actuaciones del Plan ikasNOVA de manera permanente".

Este centro de recursos, bajo la denominación de CRikasNOVA, tendrá por finalidad "ofrecer formación, asesoramiento, recursos y acompañamiento a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como actuar como espacio de referencia, investigación aplicada, innovación pedagógica y experimentación tecnológica en el ámbito de la transformación digital educativa".

El nuevo centro se configura, además, como "una pieza clave para garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas y el aprovechamiento del conocimiento acumulado, así como para mantener la capacidad técnica e institucional de Navarra para participar en programas estatales y europeos relacionados con la digitalización educativa".

OBJETIVOS DE CRIKASNOVA

Entre los objetivos básicos de CRikasNOVA se encuentran la acreditación de la competencia digital docente, promover la formación y acreditación de la competencia digital del alumnado, formar al profesorado en tecnologías educativas, promover y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno educativo, tanto en el ámbito de gestión como su integración en las áreas y materias curriculares, establecer colaboraciones con universidades e instituciones nacionales e internacionales, relevantes en el mundo de la educación, para favorecer la investigación, el intercambio de experiencias y la formación para la actualización profesional docente en el ámbito digital y difundir, elaborar y custodiar recursos educativos abiertos (REAs) "de calidad, garantizando el cumplimiento de los principios de accesibilidad universal".

En el ámbito normativo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), establece entre los principios y fines del sistema educativo la integración efectiva de la competencia digital, tanto del alumnado como del profesorado, así como la equidad, la inclusión educativa y la preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa en sociedades digitalizadas.

Esta norma "reconoce expresamente la competencia digital como una de las competencias clave que todo el alumnado debe desarrollar a lo largo de su escolaridad obligatoria, de forma transversal, crítica, segura y responsable".

Dicha competencia forma parte del perfil de salida del alumnado al término de la educación básica, regulado por el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y ha sido incorporada también a los decretos forales que regulan los currículos de las distintas etapas educativas en la Comunidad Foral de Navarra, como el Decreto Foral 71/2022, para la Educación Secundaria Obligatoria, y el Decreto Foral 61/2022, para la etapa de Educación Infantil.

A nivel autonómico, Navarra ha realizado en los últimos cursos "una apuesta clara y sostenida" por la transformación digital educativa, articulada en torno al Plan de Digitalización Educativa ikasNOVA, aprobado inicialmente en 2018 y actualizado en 2024 como hoja de ruta para el periodo 2024-2030.

El plan de transformación digital de la educación en Navarra 2024-2030 IkasNOVA "ha situado al alumnado, desde el primer momento, en el centro de todo el proceso con el fin de desarrollar su aprendizaje competencial, impulsar su éxito escolar y garantizar el acceso a la tecnología, reduciendo las distintas brechas digitales".

IkasNOVA ha seguido las orientaciones de los marcos de referencia europeos relativos a la competencia digital (#DigCompOrg, #DigCompEdu y #DigComp), desarrollando el nuevo Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) y los programas estatales de digitalización del sistema educativo #EcoDigEdu y #CompDigEdu.

ASESORAMIENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

El centro de recursos estará compuesto por 16 asesores de tecnología educativa. El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles el Decreto Foral por el que se crean los puestos de trabajo de asesores de tecnología educativa que van a configurar el nuevo centro.

El centro quedará adscrito a la Dirección General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, integrándose funcionalmente en el Servicio de Tecnologías e Infraestructuras TIC Educativas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 245/2023, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación.

Este plan estructura las actuaciones en torno a varios ejes clave: desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado, integración metodológica de las tecnologías, diseño de espacios de aprendizaje flexibles (aulas ikasNOVA, que son ya este curso 74 en educación Primaria y 27 en educación Secundaria en la red de centros educativos públicos), impulso del pensamiento computacional (programación, robótica, IA, con una red de 80 centros agrupados ya en la red STREAM-AI) y accesibilidad e inclusión digital.

A lo largo de este periodo se ha desplegado una red progresiva de centros, se han entregado dispositivos a alumnado y profesorado, se han reformulado modelos de formación y se han habilitado plataformas, herramientas y recursos propios.

Además, Navarra ha ejecutado las inversiones previstas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está inmerso en el despliegue del programa estatal Código Escuela 4.0, "con impacto directo en el desarrollo del pensamiento computacional y la robótica educativa desde las etapas más tempranas".

La creación del Centro de Recursos para la digitalización educativa ikasNOVA (CRikasNOVA) "permite, por tanto, dar cumplimiento a las exigencias legales en materia de desarrollo competencial, asegurar el despliegue de los currículos en lo relativo a la competencia digital y ofrecer una respuesta organizativa estable que acompañe a los centros educativos sostenidos con fondos públicos en los procesos de innovación pedagógica y adecuación tecnológica".