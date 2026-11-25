Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido este miércoles los ceses llevados a cabo en el servicio de Economía Circular, dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente, y ha afirmado que los pasos para llevar a cabo estas destituciones fueron previos a la denuncia que presentaron los afectados ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA).

Por ello, Javier Remírez ha señalado que es "difícil" considerar estos ceses como "represalia" y ha asegurado además que la OANA no puede realizar esta calificación de represalia, "solo la puede determinar un órgano jurisdiccional".

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha señalado que el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, acompañado de la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, dio este martes las "explicaciones oportunas" en el Parlamento de Navarra. "Es una evidencia, no discutida por ninguno de los presentes en el Parlamento de Navarra, que había un problema dentro del servicio de Economía Circular en cuanto a organización, problemas de gestión, falta de comunicación, una situación, desde luego, que requiere la intervención", ha indicado.

El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que, "si ante una situación así, los responsables políticos no actuamos, sí seríamos irresponsables". "Por tanto, lo que han hecho en este caso tanto la dirección general de Medio Ambiente como también el consejero en última instancia, es actuar para restituir la funcionalidad del servicio de Economía Circular, un servicio absolutamente fundamental para la gestión de muchísimos proyectos", ha afirmado.

En la misma línea, ha insistido en que "se tomaron decisiones en ese marco, porque es nuestra responsabilidad que los servicios públicos funcionen y que, en este caso no se vea afectada la ciudadanía y en muchos casos también empresas, por esa posible falta operativa dentro de este servicio, por tanto, se actuó en consecuencia".

A partir de ahí, Javier Remírez ha afirmado que "también quedó evidenciado que las actuaciones que emprendieron el departamento y la dirección general para sustituir a estas personas fueron previas a la presentación de la denuncia ante la OANA". "Por tanto, es difícil hablar de represalias a consecuencia de la presentación de la denuncia si ya previamente se había tomado la decisión o se habían iniciado los trámites, como ha quedado de manera objetiva claramente señalada, para sustituir a estas personas", ha indicado.

El portavoz ha señalado que "respetamos la resolución de la OANA y la analizaremos, porque la recibimos ayer, poco antes de la comparecencia parlamentaria, para ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto".

Preguntado sobre si el Gobierno acatará la resolución de la Oficina Anticorrupción, Remírez ha señalado que "no tenemos la obligación de acatar, porque en este caso la calificación de represalia no la puede señalar la OANA, solo la puede determinar un órgano jurisdiccional". "Por tanto, estamos analizando el contenido de la resolución y en su caso tomaremos las decisiones oportunas. Pero insisto, es difícil hablar de represalia por la presentación de una denuncia ante la OANA cuando se ha evidenciado de manera objetiva que los actos por parte del departamento y la dirección general para sustituir a las personas señaladas, para que funcionara el servicio, fueron previos a la presentación de la denuncia", ha indicado.

Cuestionado sobre si cree que hay responsabilidades políticas de la directora general en esta situación, Remírez se ha remitido a lo trasladado el martes por el consejero Aierdi en el Parlamento. "Había un problema en el servicio. Había un conflicto entre el personal del servicio y los entonces responsables. Ese servicio no funcionaba. Eso estaba teniendo una afección de cara a la ciudadanía y a las empresas en el funcionamiento de ese servicio y se ha actuado como corresponde. Estoy seguro de que si no llegamos a actuar como se ha actuado y ese servicio tuviese taras en su actividad y su actuación, seríamos reprochados por ello y con razón", ha señalado.