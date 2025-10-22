El Gobierno de Navarra dice que se nombrará "en fechas próximas" al nuevo gerente del Servicio Navarro de Salud

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha afirmado este miércoles que se nombrará "en fechas próximas" al nuevo gerente del Servicio Navarro de Salud, después de que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, anunciara este martes el cese en este cargo de Alfredo Martínez.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Félix Taberna ha señalado a preguntas de los periodistas que se remitía a las explicaciones ofrecidas por el consejero, quien "ha contextualizado" esta decisión "en la situación en la que estamos, recta final, ecuador de la legislatura, y que quería dar un nuevo impulso a Osasunbidea". "El consejero, en fechas próximas, procederá al nuevo nombramiento", ha indicado, para señalar además que el PPN ha solicitado la comparecencia de Fernando Domínguez en el Parlamento de Navarra y por tanto podrá dar también explicaciones en la Cámara.

Félix Taberna ha insistido en que "el cambio obedece fundamentalmente a un nuevo impulso que queremos dar hasta final de legislatura en Osasunbidea".

Preguntado sobre por qué no se ha esperado a tener el nuevo gerente antes de proceder al cese, Taberna ha señalado que "si el nombramiento es en breve, el efecto va a ser menor". "Quizás hay que tomar decisiones para que el relevo pueda producirse en breve", ha indicado.

Finalmente, sobre el planteamiento del consejero de que habrá algunos ajustes internos, Domínguez ha señalado que será el propio Domínguez el que lo "explicará". "Me figuro que aprovechando un puesto clave, como es el de gerente de Osasunbidea, se procederá a los cambios que estime el consejero. Forma parte de la competencias de organización del propio departamento", ha indicado.