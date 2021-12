El Gobierno de Navarra dice que se puede mantener una actividad social "intensa" cumpliendo recomendaciones

Afirma que no se pueden aprobar restricciones "con el mismo amparo legal que hace un año" porque no hay estado de alarma

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que "se puede mantener una actividad social y familiar intensa" cumpliendo la normativa y con las recomendaciones frente al Covid-19.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Javier Remírez ha trasladado un "mensaje de ánimo a la población en estas fechas tan significativas" y ha dicho que "puede haber situaciones de inquietud en la población, pero estamos avanzando en la vacunación, que nos ha dado la herramienta fundamental para que aunque haya un altísimo número de contagios, estemos viendo que todo lo que tiene que ver con la presión hospitalaria es muy reducida frente al año pasado y por supuesto también en términos de fallecimientos, y eso es lo que marca la diferencia".

Así, ha afirmado que "se puede y me atrevería a decir que se debe tener el máximo grado actividad social que se pueda", siempre siguiendo la normativa, como el uso de la mascarilla en interiores, salvo en el momento de consumir bebida o comida, o en exteriores cuando no se pueda guardar la distancia.

Ante la Conferencia de Presidentes prevista para esta tarde y ante la posibilidad de que se adopten restricciones, Remírez ha afirmado que "a la hora de plantearse normas, que no descartamos ningún escenario, tenemos que tener en cuenta el amparo legal con el cual nos manejamos". "No es posible tomar hoy normas, ya no solo desde un punto de vista técnico sanitario, sino desde un punto de vista legal, con el mismo amparo legal que hace un año. Hace un año teníamos el amparo del estado de alarma, ahora no está. Cualquier medida que se ponga encima de la mesa de restricción de derechos fundamentales, de libertad de circulación o libertad de reunión, tiene que contar con el aval de los tribunales, y estos avales tiene que corresponder a una cuestión muy medida, proporcionada y adecuada al fin", ha dicho.

