El Gobierno de Navarra espera que los autores de la agresión en Berriozar sean puestos a disposición judicial

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha esperado este miércoles que la investigación de la agresión este domingo a varios aficionados que seguían la final del Mundial en Berriozar sea "eficaz" y que se ponga a los autores a disposición judicial para que "puedan determinarse las oportunas responsabilidades".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez, que ha deseado "la pronta recuperación de las personas agredidas", ha condenado de "manera expresa" el ataque en Berriozar, "la única excepción que confirma precisamente esta regla de absoluto civismo y respeto y entusiasmo, que fueron los sucesos ocurridos".

Ha señalado el vicepresidente que no hay, por ahora, avances en la investigación, "son sucesos muy recientes, que se están investigando tanto por parte de Guardia Civil como por parte de Policía Foral". Ha esperado que "la investigación sea, más que rápida, una investigación eficaz para erradicar cualquier tipo de conducta intolerante y agresiva".

"Navarra es un espacio de convivencia, en este caso además fue de celebración festiva por un evento estupendo que alegró a la inmensa mayoría de la ciudadanía, y por tanto no tienen espacio ni conductas, ni agresiones, ni personas que los provocan", ha aseverado Remírez.

Preguntado por la reacción del alcalde de Berriozar, de EH Bildu, el portavoz ha señalado que "la posición del Gobierno de Navarra es clara, en cualquier expresión de intolerancia que exista, de un extremo o de otro extremo, y es que Navarra es espacio de convivencia, donde se defienden los derechos y las libertades y por tanto no tienen cabida ningún tipo de conducta intolerante ni agresiones ni personas que las provocan". "A partir de ahí, cualquier expresión de odio, ya sea de manera gráfica, de manera visual o de mensajes de odio u organizaciones sustentadas en el odio, siempre contarán con nuestro absoluto rechazo", ha concluido.