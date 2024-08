El Gobierno de Navarra ha expedido hasta la fecha 7.672 tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad

Es obligatoria la renovación de tarjetas para poder estacionar en las zonas reservadas, ya que ha caducado la validez de las antiguas



El Gobierno de Navarra ha expedido hasta la fecha 7.671 tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad desde la creación del registro único son 7.312 tarjetas de carácter 'permanente' (con una validez de 5 años) y 359 provisionales (con una vigencia de 6 meses). Desde el inicio de 2024 se han enviado 1.713.

Las nuevas tarjetas, a diferencia de las anteriores, son únicas, personales e intransferibles, en caso de que la destinataria sea una persona física, y pueden ser utilizadas únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.

De esta manera, solamente en el caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica la tarjeta estará vinculada a un número de matrícula de vehículo, que deberá estar destinado exclusivamente al transporte de personas con movilidad reducida.

Para evitar falsificaciones, incluyen una etiqueta quazar que permite verificar que cada tarjeta es auténtica, "con lo que se evita el fraude y abuso en la utilización de las autorizaciones, impidiendo de manera activa el uso de tarjetas no válidas o fotocopiadas, algo muy demandado por diversas entidades como Okupas Motorizados o CERMIN".

EL USO DE LA NUEVA TARJETA ES OBLIGATORIO

La validez de las anteriores tarjetas expiró en noviembre de 2023, por lo que el Gobierno de Navarra recuerda que "es imprescindible y obligatorio contar la nueva tarjeta homologada para hacer uso de las plazas reservadas a las personas con discapacidad, tal y como recoge la normativa foral".

Las plazas de estacionamiento para personas con discapacidad no deben ocuparse por personas que no cuenten con el nuevo modelo de tarjeta, y el uso de las tarjetas no homologadas puede conllevar sanciones.

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra está organizando una jornada informativa a la que el próximo mes de septiembre se convocará a los responsables de los distintos cuerpos policiales que operan en Navarra, así como a la Federación Navarra de Municipio y Concejos (FNMC), con el fin de informar y recordar el funcionamiento del registro único.

Para la expedición de una tarjeta permanente es necesario contar con el baremo de movilidad en la valoración de discapacidad. Una vez obtenido, puede solicitar la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en la entidad local en la que esté empadrada o a través de la página web navarra.es.

Se recuerda que las personas que tengan una valoración en otra comunidad autónoma deben solicitar el traslado de su expediente a Navarra.

Por otro lado, para la expedición de una tarjeta con carácter provisional, destinada a las personas que presentan movilidad reducida y que, a causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad vean reducida de manera sustancial la esperanza de vida considerada normal para su edad, se debe presentar un certificado emitido por el personal médico facultativo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), que deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes.