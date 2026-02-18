El Gobierno de Navarra invierte 284.600 euros en el nuevo depósito de abastecimiento de Javier

El consejero Chivite, junto al director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, y representantes locales durante la visita al nuevo depósito de Javier. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha acometido las obras de ejecución del nuevo depósito de abastecimiento de Javier. La actuación ha contado con una inversión de 284.593 euros por parte del Gobierno de Navarra: 264.593 euros a cargo del Plan de Inversiones Locales (PIL), y 20.000 euros provenientes de la Dirección General de Turismo, ya que se destina, también, al mantenimiento de las zonas verdes del entorno turístico de Javier. El coste total de la intervención ha ascendido a 373.793 euros tras la aportación de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa (MSCS).

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha visitado este miércoles las instalaciones y ha puesto en valor las actuaciones acometidas por el PIL, que "brinda apoyo económico a las necesidades concretas de cada municipio, unas necesidades que los representantes locales canalizan y responden a través de este plan". "El nuevo depósito suministrará de forma más eficiente el agua de boca y de riego a los habitantes de Javier", ha manifestado el consejero, que ha añadido que "la renovación de esta infraestructura pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Navarra con la gestión, seguimiento y control de este recurso tan importante".

El presidente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa, Aitor Sola Ochotea, ha celebrado la intervención en la depuradora de Javier ya que, "después de años, tenemos las condiciones y la estabilidad para afrontar las inversiones y seguir mejorando la red de agua en alta de la Comarca de Sangüesa". "Agradecemos la ayuda del PIL ya que, sin este, sería mucho más difícil desarrollar estas obras", ha añadido, según recoge en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Durante la visita, el consejero Chivite ha estado acompañado del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodriguez, y la alcaldesa de Javier, Laura Guindano, que ha agradecido el "esfuerzo conjunto" de los organismos para sacar adelante "esta obra prioritaria y necesaria para los y las vecinas de Javier, así como para el abastecimiento de agua de la localidad".

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN

La intervención ha consistido en la ejecución de un nuevo depósito de abastecimiento de 300 metros cúbicos de capacidad repartidos en dos vasos y conectado a la red en alta de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. El deposito sustituye a la antigua instalación. Se ha procedido a la construcción de las redes de suministro de entrada y salida del nuevo depósito. Paralelamente se han demolido los tres depósitos existentes: el antiguo anulado, el depósito de agua de boca y el de agua de riego.

Las obras han incluido la construcción de un camino de acceso al nuevo depósito y la urbanización de una superficie para aparcamientos de en torno a 60 metros cuadrados. Asimismo, se ha vallado el perímetro de las nuevas instalaciones.