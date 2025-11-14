El Gobierno de Navarra lanza una campaña para concienciar sobre el uso de la baliza V16

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Tráfico, ha lanzado una campaña de seguridad para concienciar sobre el uso de la baliza V16, que a partir del 1 de enero de 2026 sustituirá a los triángulos de emergencia como herramienta para señalizar los vehículos que queden inmovilizados en la carretera. Será obligatorio incluirla como accesorio en el interior de turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses.

Según ha explicado el Gobierno foral, se trata de un pequeño dispositivo de color naranja que garantiza la máxima visibilidad cuando un vehículo queda inmovilizado en la vía y comunica a la plataforma DGT 3.0 su geolocalización, para así poder alertar al resto de personas conductoras que transitan por ese punto de la carretera. Desde el Servicio de Tráfico insisten, por otra parte, en que no es un sistema de aviso a los servicios de emergencia o eCall, por lo que es necesario llamar al 112 o contactar con la compañía de seguros, dependiendo de la situación.

En este sentido, la V16 solo transmite la posición exacta del vehículo con el objetivo de evitar siniestros viales, pero no recoge ni emite información personal de su propietario ni del propio vehículo.

La baliza V16 incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento: un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Además, ha indicado el Ejecutivo, asegura una conectividad mínima de 12 años sin necesidad de pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad de esa conectividad, que se encuentra impresa en la caja que la contiene y en el propio dispositivo. También es necesario llevarla siempre a mano (por ejemplo, en la guantera) y asegurarse de llevarla siempre cargada, con batería o con pilas, según el modelo de baliza.

CÓMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA

Ante una avería, si es posible continuar la marcha, se deberá abandonar lo antes posible los carriles de circulación y continuar hacia la primera salida disponible utilizando el arcén derecho. En caso contrario lo más prudente es detenerse en el arcén derecho o en un lugar que no resulte molesto ni entorpezca el tráfico. Tras encender la V16 conectada se colocará en el techo o en una zona visible del vehículo, sin necesidad de salir del mismo, y se activarán las luces de emergencia.

Acto seguido, han continuado, habrá que valorar si es seguro salir del vehículo a una zona fuera de peligro sin transitar por la calzada. Si no está claro es preferible quedarse dentro del turismo con el cinturón de seguridad abrochado hasta que las condiciones permitan salir, momento en el cual será necesario ponerse el chaleco reflectante.

Por otra parte, todos los vehículos matriculados en España que se encuentran circulando por otro país pueden utilizar legalmente la baliza V16 conectada. No es necesario llevar triángulos de emergencia. Asimismo, los vehículos matriculados en otros países que circulen por España deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados.

El listado de las marcas y modelos de balizas V-16 conectadas certificadas, que son las únicas válidas, se pueden consultar en la web de la DGT.