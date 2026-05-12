El Gobierno de Navarra llama a "posicionarse frente al odio" en el Día Internacional contra la LGTBI+fobia

Presentación de la campaña del Gobierno de Navarra con motivo del Día Internacional contra la LGTBI+fobia - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha presentado este martes la campaña institucional con motivo de la celebración este 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBI+fobia, que pone este año el foco en "la presencia cotidiana y estructural de la discriminación hacia las personas LGTBI+" y en "la necesidad de que la sociedad y las instituciones se posicionen activamente frente al odio".

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, Javier Remírez, y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, Patricia Abad, han presentado la campaña junto a representantes institucionales, como el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, y representantes de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y agentes vinculados a la defensa de los derechos de las personas LGTBI+.

Según ha explicado el vicepresidente Remírez, la campaña, que lleva por lema 'LGTBI+fobia... más presente de lo que crees. Posiciónate contra el odio' / 'LGTBI+fobia... uste duzuna baino ageriago. Egiozu aurre gorrotoari', tiene como objetivo "visibilizar que las desigualdades y discriminaciones por motivos de orientación sexual, identidad sexual o de género y expresión de género siguen siendo una realidad, pese a los avances logrados en los últimos años en materia de derechos LGTBI+".

"Es importante reivindicar los logros y los derechos conquistados gracias a la labor de los colectivos y también al compromiso de las instituciones. No obstante, es necesario recordar que la LGTBI+fobia sigue siendo una realidad que hay que combatir", ha señalado Remírez.

En este sentido, ha recordado que el 17 de mayo conmemora la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad, en 1990, "un hito fundamental en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+". Desde entonces, ha añadido, "se han dado pasos muy importantes, pero esos avances no pueden darse por garantizados en un contexto en el que determinados discursos reaccionarios intentan cuestionarlos".

Remírez ha subrayado que "los datos muestran que la discriminación y el odio continúan presentes" y ha añadido que "este gobierno no puede ni quiere quedarse de brazos cruzados frente al odio". Según el último informe relativo al registro de delitos e incidentes de odio publicado por el Ministerio del Interior, "los delitos motivados por orientación sexual e identidad de género continúan siendo la segunda causa más frecuente, por detrás de los motivados por racismo y xenofobia, también Navarra presenta una realidad similar". A ello se suma, ha apuntado, "un contexto de elevada infradenuncia e infradetección de las situaciones de LGTBI+fobia".

El vicepresidente ha remarcado, asimismo, "el carácter estructural de esta discriminación y la necesidad de una respuesta colectiva". "La LGTBI+fobia no es el resultado de una suma de hechos aislados o de actitudes individuales. Es la manifestación de un sistema que jerarquiza y excluye determinadas formas de vivir y expresar la sexualidad, la identidad o el género. Hacerle frente no es una tarea exclusiva de quienes sufren esta violencia de manera directa, sino una responsabilidad del conjunto de la sociedad y, por supuesto, de las instituciones públicas", ha señalado.

Así, ha destacado "la necesidad de seguir trabajando en campañas como la que hoy precisamente presentamos, que nos dice que estos comportamientos violentos están mucho más presentes de lo que nos creemos y que nos pide posicionarnos claramente contra el odio".

En esta línea, Remírez ha destacado que el Gobierno de Navarra "seguirá profundizando en el desarrollo de políticas públicas y en la colaboración con los colectivos y la ciudadanía para frenar actitudes y discursos que suponen una vulneración de derechos".

"Desde el Gobierno de Navarra queremos reforzar nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad sexual o de género o expresión de género. En un momento en el que se cuestionan avances feministas y derechos LGTBI+, las instituciones debemos mantener una posición firme en defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad", ha afirmado.

Por su parte, Patricia Abad ha reivindicado que "no solo es suficiente decir 'yo no discrimino', sino que hay que posicionarse, intervenir ante los comentarios, las burLas, las exclusiones y las agresiones". "No podemos mirar hacia otro lado", ha subrayado, tras apuntar que el objetivo de la campaña es ayudar a que "nos posicionemos frente a esas violencias".

PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE EL FUTURO OBSERVATORIO DE LGTBI+FOBIA

Abad también ha explicado que, para "avanzar en el conocimiento de esta realidad y mejorar la respuesta institucional", el Gobierno de Navarra tiene prevista la creación del Observatorio contra la LGTBI+fobia de Navarra.

Este instrumento "permitirá analizar la realidad de la LGTBI+fobia en la Comunidad Foral y responder de manera más coordinada y efectiva ante incidentes de odio y discriminación".

Abad ha señalado que actualmente se está desarrollando un proceso participativo con colectivos LGTBI+, departamentos del Gobierno de Navarra, Kattalingune como servicio público de atención LGTBI+ y otros agentes clave, con el fin de diseñar el futuro Observatorio y un protocolo de coordinación ante casos de LGTBI+fobia.

La campaña cuenta con una inversión de 30.000 euros y se difundirá a través de marquesinas, soportes audiovisuales urbanos, lonas instaladas en el Palacio de Navarra, prensa digital y redes sociales.

Su imagen representa "una gran figura amenazante frente a un grupo de personas que alzan una bandera arcoíris, como metáfora visual del carácter estructural de las violencias y de la necesidad de responder colectivamente ante los discursos y actitudes de odio".

Con esta campaña, el Gobierno de Navarra "apela a la implicación social frente a la LGTBI+fobia y llama a la ciudadanía a afinar la mirada, reconocer las discriminaciones cotidianas y posicionarse activamente contra el odio".