El Gobierno de Navarra otorga la distinción de interés social MECNA a 26 nuevas iniciativas culturales

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana ha otorgado la distinción de interés social MECNA a 26 nuevas iniciativas culturales. La Resolución 187/2026 impulsa la colaboración público-privada en proyectos de patrimonio, música, artes escénicas y tradiciones locales.

Con estas distinciones, el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra ha destacado que "avanza en la consolidación de un modelo estable de colaboración público-privada en el ámbito cultural, mediante el refuerzo del mecenazgo cultural, la mejora y clarificación de los incentivos fiscales y su alineación con los objetivos del Plan Estratégico de la Cultura de Navarra".

Este enfoque estratégico persigue "fortalecer la sostenibilidad del sistema cultural navarro, diversificar las fuentes de financiación de los proyectos culturales y artísticos, e implicar de manera activa a la ciudadanía y al tejido empresarial en el desarrollo cultural del territorio, reforzando al mismo tiempo la cohesión social, el equilibrio territorial y la proyección exterior de la cultura navarra", subrayan desde el Ejecutivo foral.

La Dirección General de Cultura ha declarado de interés social 26 proyectos, actividades culturales y programas-tipo, presentados entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, de conformidad con el Decreto Foral Legislativo 2/2023 sobre incentivos fiscales al mecenazgo cultural. Todos ellos se pueden consultar en la Resolución 187/2026, de 3 de julio (publicada en el BON el pasado 23 de julio de 2026 con código de anuncio F2609790), y la distinción MECNA les permite acogerse a la Ley Foral Reguladora de Mecenazgo Cultural y recibir aportaciones de mecenas con incentivos fiscales.

La valoración y evaluación de las iniciativas ha sido realizada por el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes el pasado 2 de julio de 2026, atendiendo a criterios como la relevancia y repercusión social, la contribución al patrimonio cultural material e inmaterial, el fomento de la creación artística, la diversidad lingüística, la innovación cultural, la formación de públicos y el impacto territorial de los proyectos.

Las entidades y personas beneficiarias podrán utilizar el Sello MECNA en sus comunicaciones vinculadas a los proyectos declarados de interés social, durante el periodo de ejecución de los mismos.

Toda la información relativa al programa MECNA, así como el repositorio actualizado de proyectos declarados de interés social, se encuentra disponible en el portal del Gobierno de Navarra, que actúa como espacio de referencia para entidades culturales, posibles mecenas y ciudadanía interesada.

PROYECTOS DESTACADOS POR SU VALOR PATRIMONIAL, ARTÍSTICO Y SOCIAL

Entre la nómina de proyectos seleccionados, la resolución pone un énfasis especial en el apoyo al tejido asociativo y las iniciativas locales que abarcan desde el patrimonio histórico hasta la formación artística.

Así, ponen en valor desde el Ejecutivo foral, destacan las intervenciones en el patrimonio monumental como el proyecto de Restauración de la Portada Renacentista y Escultura Monumental de la Parroquia Santa María de la Asunción de Viana, o la Reparación de la cubierta de la Parroquia San Martín de Eguaras.

Igualmente, se apoya la trayectoria de entidades como el Coro Saudade de Pamplona, Atarrabia Abesbatza, Coral Ereintza y la Banda Haize Berriak. Asimismo, se reconocen los festejos conmemorativos del 60.º Aniversario del Grupo de Danzas de Tafalla y las iniciativas de la Asociación de la Jota Navarra-Navarjota (Día de la Jota y San Fermín Txikito). En el ámbito rural e inmaterial, destacan los programas del Toro con Soga de Lodosa y el proyecto de difusión de la raza autóctona Pottoka hazi Herria bizi.

Por otro lado, también se han distinguido propuestas impulsadas por Nafarroako Ikastolen Elkartea (Artea Oinez y JUUL), el espacio cultural en euskera de Zaldiko Maldiko, el Taller de Teatro Escolar del IES Navarro Villoslada, así como las actividades de formación continua de la Asociación Teatrolari y Un Lugar - Espacio de Arte Experimental.

CRITERIOS SOBRE LA DURACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE INTERÉS SOCIAL

Atendiendo a la normativa vigente y a la evaluación del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, la resolución establece distintas vigencias según la tipología y trayectoria de las entidades

1- Programas-tipo (Anexo II): En aquellas entidades que han optado por primera vez a la declaración de interés social como programa-tipo, la concesión se otorga por un plazo inicial de un año para valorar la continuidad del programa (proyectos de Siete Robles Zazpi Haritzak, Casa de Castilla y León, Zaldiko Maldiko, Ribera Creativa, IES Navarro Villoslada, Orhipean y Un Lugar Espacio de Arte). Para las entidades con trayectoria consolidada, la declaración se otorga por el periodo máximo de tres años, extendiéndose hasta el 30 de junio de 2029.

2- Casos específicos (Anexo III y IV): En la propuesta del Monasterio de Leyre (Leyre, Espacio Musical), la resolución determina su concesión como proyecto individual con duración de un año. Por su parte, para los proyectos de la Asociación Lodosa por el Toro y la Asociación Cultural Aficionados Toro con Soga de Lodosa, se concede la declaración por un año circunscrita exclusivamente a las actividades de promoción y divulgación del patrimonio inmaterial.

INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO CULTURAL

La declaración de interés social permite que las aportaciones realizadas a proyectos culturales se beneficien de ventajosos incentivos fiscales: para las personas físicas una deducción del 80% en los primeros 250 euros donados por periodo impositivo y del 40% en el resto de aportaciones; y para las empresas una deducción de las donaciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y deducción del 30 % de la cuota líquida en los primeros 300 euros aportados y del 20 % en los importes siguientes.