El Gobierno de Navarra participa en un campus sobre el rol de los jóvenes en la vitalidad de las lenguas minoritarias

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, ha presentado 'Sarean euskaraz', la jornada-festival juvenil de la cultura digital en euskera, en el campus internacional 'Shaping the Future of Linguistic Diversity: The Role of Young People' (Moldeando el futuro de la diversidad lingüística: el rol de los/as jóvenes), organizado los días 12 y 13 de noviembre, en Palma (Mallorca).

La directora del Servicio de Planificación y Promoción del Euskera, Paula Kasares, y la jefa de la Sección de Estudios y Planificación Estratégica, Marta Chamorro, han participado en el campus organizado por la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística-NPLD, de la que el Gobierno de Navarra es miembro, la fundación Coppieters, y el Gobierno de las Islas Baleares.

Entre las delegaciones que han asistido al campus se encuentran representantes de Cataluña, Galicia, Euskadi, Navarra, Gales, Trento, Irlanda, Albania, Bretaña y otras regiones europeas. En el evento, investigadores, sociolingüistas y expertos en política lingüística de toda Europa han intercambiado experiencias y estrategias para promover el uso de las lenguas regionales y minoritarias entre los jóvenes y en el mundo digital, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El programa del Campus lo compone un elenco de ponencias sobre diversas lenguas europeas, entre ellas el euskera.

La sesión inaugural contó con las palabras de bienvenida de Anna Jungner-Nordgren, presidenta de la NPLD; Iñaki Irazabalbeitia, de la Fundación Coppieters; y Jaume Bauzà, consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares.

La jornada del 12 de noviembre contó con la ponencia de Catalina Amengual, investigadora de la Universidad de las Islas Baleares, que exploró el papel de los jóvenes en la configuración del futuro de la diversidad lingüística, centrándose en el uso del catalán entre la juventud de las Islas Baleares. Concretamente, analizó cómo las relaciones de poder, los desafíos socioeconómicos y las nuevas formas de socialización digital influyen en las elecciones lingüísticas de los jóvenes, así como en la transmisión y el grado de implicación con las lenguas minorizadas

Las otras sesiones de la jornada se dedicaron a mostrar buenas prácticas de fomento de la lengua entre la juventud. Se presentaron experiencias de las Islas Baleares, como programas de promoción del catalán en el ámbito educativo, programas que fomentan la lengua a través de la creación musical, experiencias que analizan el asociacionismo a favor de la lengua y otras que subrayan la importancia que tienen los medios de comunicación, la innovación digital y la creatividad la visibilidad de la lengua catalana.

El programa se complementó con buenas prácticas europeas, concretamente, programas de fomento del frisón (Países Bajos), del galés, del sorabo, del sueco y del euskera.

Este viernes, el programa del Campus ha contado con intervenciones de tres ponentes principales: Elin Haf Gruffydd Jones, investigadora de la Universidad de Gales Trinity Saint David, cuya intervención 'Los jóvenes y las lenguas minorizadas en el ámbito digital: evidencias, prácticas y respuestas políticas', partiendo del estudio del Consejo de Europa sobre la protección de las lenguas regionales y minoritarias, así como del informe FOSTERLANG sobre los jóvenes hablantes y creadores de contenido, ha analizado cómo los medios digitales están reconfigurando el uso de la lengua, su visibilidad y la participación entre las generaciones más jóvenes.

Posteriormente, Guto Rhun, comisario de Contenidos Digitales, ha reflexionado sobre cómo llegar a los telespectadores jóvenes a través de los contenidos digitales en galés; y finalmente, Maria del Mar Vanrell, investigadora de la universidad de las Islas Baleares, ha analizado las prácticas lingüísticas de la juventud y lo que éstas reflejan sobre la política lingüística.

En esta segunda jornada se han mostrado algunas buenas prácticas que muestran el lugar que las lenguas ocupan en la vida digital de la juventud. Una de esas prácticas ha sido presentada por Euskarabidea. Se trata de la jornada-festival juvenil 'Sarean euskaraz', de cultura digital en euskera, que ha ha cumplido este año diez ediciones.

A través de experiencias lúdicas y participativas, los jóvenes se adentran en esta jornada en la cultura digital en euskera. El encuentro está compuesto de talleres y ponencias que les permiten acercarse al universo digital desde el euskera y en euskera. Los jóvenes utilizan herramientas de iniciación a la autoproducción musical, nuevas técnicas fotográficas, robótica, videojuegos, realidad virtual, herramientas para la creación de aplicaciones a medida, Inteligencia Artificial o privacidad en la Red.

En Navarra la juventud es el grupo de edad con mayor porcentaje de conocimientos de euskera. Entre los jóvenes (de 16 a 24 años), el 28% son euskaldunes. También la tasa de uso del euskera es la más alta entre la juventud. Sin embargo, a la hora de consumir contenidos digitales y, en general, a la hora de utilizar las redes sociales, el uso del euskera está en torno al 10% y, por tanto, "tiene mucho margen de mejora", según ha explicado el Gobierno foral.

En diez ediciones, más de 7.000 jóvenes han participado en las jornadas-festival Sarean euskaraz celebradas anualmente en el Baluarte de Pamplona

La Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD - Network to Promote Language Diversity) tiene como objetivo promover la diversidad lingüística en Europa, compartiendo información y experiencias a todos los niveles, para facilitar la comprensión y lograr un mayor reconocimiento internacional de esta diversidad.

Navarra es miembro de pleno derecho desde 2010 y participa en las actividades de la Red a través de Euskarabidea. Colabora habitualmente con los gobiernos nacionales y regionales en las sesiones de trabajo y con otras entidades dedicadas a la planificación lingüística. En esta red están representadas organizaciones de toda Europa, como autoridades locales, centros de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales.