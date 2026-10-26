El Gobierno de Navarra pondrá en marcha del 1 de noviembre al 30 de abril el operativo de vialidad invernal

Presentación del Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 - GOBIERNO DE NAVARRA-JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, y el director general de Interior, Salvador Diez, han participado este lunes en Irurtzun en la presentación del Plan de Vialidad Invernal 2026-2027, que comenzará a estar operativo el próximo 1 de noviembre y se prolongará hasta el 30 de abril.

El operativo, "diseñado para garantizar la seguridad y funcionalidad de la red viaria de Navarra", además de los medios técnicos y humanos dispondrá de 45 silos en puntos estratégicos de la red y hasta 13 almacenes en los centros de conservación de carreteras.

El Gobierno de Navarra dispone de estos medios en los ocho centros de conservación existentes en la Comunidad foral, a los que se suman los recursos disponibles en las vías explotadas en régimen de concesión (AP-15, Autopista de Navarra; A-12, Autovía del Camino; y A-21, Autovía del Pirineo) y la reciente incorporación de la autopista AP-68, Autopista del Ebro, todo ello para atender la red de carreteras de Navarra con 3.957 kilómetros.

El dispositivo, que trata de "prevenir, evitar o minimizar los efectos del clima invernal en la circulación de vehículos por carretera", se va a conformar por personal propio de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras y el de las empresas dedicadas a la Conservación Integral y las concesionarias de las autovías y autopistas (A-12, A-21, AP-15 y AP-68).

A este dispositivo de personas y medios hay que añadir los equipos gestionados directamente por las distintas policías locales, Policía Foral y Guardia Civil, coordinados desde el Centro de Control de Conservación de Carreteras del Departamento de Cohesión Territorial y SOS Navarra, movilizados en cada caso.

El Centro de Control de Conservación de Carreteras ofrece una atención de 24 horas los 365 días del año. Desde el mismo se realiza, en vialidad invernal, la coordinación con el Consejo General de Pirineos Atlánticos (Francia), las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Pamplona y las concesionarias de autovías y autopistas.

Por su parte, el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, a través de Tráfico Navarra, pondrá en marcha una campaña encaminada a dar a conocer entre la ciudadanía algunos consejos sobre cómo actuar ante los episodios climatológicos adversos que se pueden presentar en los meses de invierno.

La campaña 'Que el invierno no te sorprenda en la carretera' se difundirá en Navarra Televisión y redes sociales desde finales de noviembre, con información sobre la revisión del vehículo antes de la llegada del invierno, las precauciones que hay que tomar si se viaja con condiciones climatológicas adversas y consejos en caso de quedarse atrapado con el vehículo en la nieve.

Desde la Dirección General de Interior se incide en la importancia de concienciar a la población sobre los riesgos que conlleva la conducción con temporales en invierno y trasladarles la información necesaria para que sepan cómo afrontarlos con mayor seguridad y responsabilidad.

En este sentido, "es fundamental fomentar la educación y la seguridad vial entre la ciudadanía para reducir al mínimo los accidentes de tráfico y no lamentar víctimas mortales en las carreteras navarras".

YA HA ARRANCADO EL PLAN

Obras Públicas ha distribuido ya la sal y salmuera por los distintos almacenes y silos tanto de los centros de conservación de carreteras como de las concesionarias de las autovías A-12, A-21, AP-15 y AP-68 para su uso frente a la nieve y el hielo.

La capacidad de dicho almacenaje de fundentes supera la cifra de 19.740 toneladas, "adaptándose a las necesidades derivadas de temporales concretos y siempre manteniendo una disponibilidad mínima del recurso".

El dispositivo también cuenta con paneles informativos interiores y exteriores y más de 400 cámaras, colocadas en los túneles, en las intersecciones y en los tramos de interés que, sumadas a las 31 estaciones meteorológicas y las 59 estaciones de tomas de datos de tráfico, "ayudan a mejorar la gestión de la vialidad invernal" en la Red de Carreteras de Navarra.

Además, el Centro de Control de Conservación de Carreteras trabaja 24 horas al día los 365 días del año y actualiza la situación en tiempo real de las vías que se puede consultar en la web del Gobierno de Navarra.

Los protocolos del plan de vialidad plantean dos niveles de actuación. El nivel 1, o fase de prevención o alerta, se activa cuando exista una predicción de nevadas o de temporal de hielo, lluvia o viento que afecte a la red de carreteras. El nivel 2, o fase de temporal, se pone en marcha cuando ya se está produciendo o se tenga certeza de la inmediatez de precipitaciones con nieve o temporal.

Durante la campaña invernal de 2025-2026 se trabajaron 18.498,50 horas en labores de preventivo y curativo en todas las carreteras de Navarra, tanto con máquinas quitanieves, turbofresas y otra maquinaria auxiliar en caso de temporal.

Estos trabajos se desarrollaron en los distritos de conservación, la autopista AP-15, Autopista de Navarra, y las autovías en concesión A-12, Autovía del Camino, y A-21, Autovía del Pirineo.

Las toneladas de sal utilizadas en dichos trabajos, incluyendo la salmuera, ascendieron a 10.021 toneladas, 1.000 más que en la campaña anterior. El coste de la campaña ascendió a 3,3 millones de euros.

CAMPAÑA 'QUE EL INVIERNO NO TE SORPRENDA EN LA CARRETERA'

La campaña 'Que el invierno no te sorprenda en la carretera' comenzará a finales de noviembre con una primera fase que estará centrada en cómo preparar el vehículo de cara al invierno.

Desde Tráfico Navarra se recomienda realizar una revisión completa del vehículo, prestando especial atención a los neumáticos, frenos, dirección, alumbrado, filtros, batería, bujías y anticongelante. Si es posible, utilizar ruedas de invierno durante todo el invierno o llevar siempre las cadenas en el maletero.

También hay que asegurarse de llevar en todo momento el chaleco reflectante, la señal V-16 homologada y rueda de repuesto o sistema alternativo al cambio de ruedas, que son elementos obligatorios de seguridad.

A lo largo del invierno se pondrán en marcha otros materiales divulgativos que forman parte de la campaña 'Que el invierno no te sorprenda en la carretera'. Por un lado, se pondrá el foco en recordar a la ciudadanía la importancia de colaborar con las autoridades durante los temporales invernales y los periodos en los que se complica el estado de las vías. Por otro lado, la campaña se completará con consejos sobre cómo actuar en caso de quedarse atrapado con un vehículo en la nieve.