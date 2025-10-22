El Gobierno de Navarra presenta al Consejo Económico y Social el anteproyecto de Presupuestos Generales para 2026

Está previsto que el ejecutivo foral entregue el Proyecto de Ley Foral en el Parlamento de Navarra el 31 de octubre

El consejero de economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, ha convocado una nueva reunión del Consejo Económico y Social de Navarra (CES) para dar a conocer a este órgano los detalles del anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2026.

Arasti ha explicado las cuentas para el próximo ejercicio que, en cifras absolutas, ascienden a 6.741.514,953 millones de euros, con un gasto no financiero de 6.318,6 millones de euros, y que suponen un aumento del 4,8% en relación al presupuesto del año pasado. "Nunca antes Navarra había superado los 6.000 millones de euros de gasto no financiero, hecho que da una buena muestra de la capacidad que tiene esta comunidad y de los recursos con lo que cuenta para afrontar sus necesidades", ha resaltado.

En la reunión, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado que "nuestras previsiones apuntan, entre otras cuestiones, a un crecimiento del 1,8% de nuestro PIB. Una cifra que, recuerdo, ha sido avalada por AIReF y en base a ello hemos confeccionado un anteproyecto con el que pretendemos dar cabida a las principales demandas de la ciudadanía, fundamentalmente en el ámbito de lo social", ya que "prácticamente el 55% del gasto está destinado a cuestiones como la salud, la educación, los derechos sociales, la vivienda y la cultura", según recoge el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Durante su intervención, Arasti también ha remarcado la apuesta económica del Gobierno dirigida a entidades del sector público relacionadas con "la atracción y promoción industrial, o el suelo industrial y la vivienda".

Tras la presentación al CES del anteproyecto de presupuestos, está previsto que el correspondiente proyecto de Ley Foral se apruebe en sesión de gobierno y se entregue al Parlamento de Navarra para su aprobación el próximo día 31 de octubre.

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NAVARRA

El CES es un órgano consultivo en el que están representados los principales agentes sociales de la Comunidad foral. Orgánicamente depende el Gobierno de Navarra, concretamente del Departamento de Economía y Hacienda, cuyo consejero es también su presidente, y su misión es emitir informes y dictámenes sobre anteproyectos de Ley Foral que regulen cuestiones socioeconómicas.

Fundamentalmente, se trata del anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra, pero también cualquier asunto de los ámbitos económico, fiscal, laboral, agrario o de bienestar social a petición del Gobierno de Navarra, del Parlamento o a iniciativa propia.

Forman parte del CES miembros de la Administración Foral y de la Administración Local; las organizaciones sindicales UGT, CCOO, ELA y LAB; la Confederación de Empresarios de Navarra; la Universidad Pública de Navarra, UAGN, EHNE, UCAN, ANEL, la Asociación de Consumidores Irache y Gurelur, en representación de entidades de economía social, consumidores y usuarios, el sector agrario y ganadero, ecologistas y REAS Navarra.