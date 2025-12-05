El Gobierno de Navarra presenta sus novedades en la Feria del Libro y Disco Vasco-Durangoko Azoka

La Feria de Durango se celebrará del 5 al 8 de diciembre. - GOBIERNO DE NAVARRA.

PAMPLONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra acude a la 60ª edición de la Feria del Libro y Disco Vasco-Durangoko Azoka (DA!), con un stand que presenta las novedades editadas por el Ejecutivo foral a lo largo de 2025. En el evento, que se celebra desde este viernes, 5 de diciembre, y hasta el domingo 8 de diciembre, el expositor de Navarra contará con los últimos títulos publicados por la Administración Foral, así como otros libros de interés publicados en años anteriores.

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera ha reeditado la firma del convenio entre Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera y la Asociación Gerediaga / Gerediaga Elkartea, entidad organizadora del evento, por una cuantía de 10.000 euros. El acuerdo tiene el propósito de responder a las funciones atribuidas para la realización de programas de información y de sensibilización sobre el euskera y de su uso en los distintos ámbitos de la vida social, así como para la colaboración con entidades públicas y privadas que tengan este mismo objetivo.

Según detalla en un comunicado, entre las novedades presentadas por parte del Gobierno de Navarra en la edición de este 2025, se encuentra el libro 'Historia con memoria en la educación. II Congreso Internacional'. Directamente editado por el Instituto Navarro de la Memoria, recoge las principales conclusiones del encuentro celebrado en Pamplona entre el 14 y el 16 de diciembre de 2024, acerca de la necesidad de la transmisión de la memoria sobre a Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición democrática desde el prisma de la educación. El documento está disponible en castellano.

En formato bilingüe, se encuentra también el libro 'Encuentros de Pamplona 2024. Bienal internacional de cultura, arte y pensamiento / Iruñeko Topaketak 2024. Kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala'. La obra se acerca a las reflexiones alcanzadas durante la última edición de esta bienal artística.

Desde la perspectiva urbanística, también se presenta la obra 'Nola integratu paisaia auzoen biziberritze integralean. 1950-1985 aldiko bizitegi sustapen publikoak Nafarroan', la sexta de una serie de guías técnicas informativas sobre urbanismo y vivienda pública. Publicada en euskera, se aborda la integración del paisaje en las zonas residenciales, que conllevan la transformación del espacio colectivo.

Los asistentes podrán conocer también la obra ganadora del Premio de Literatura Navarro Villoslada 2024, elaborada por Eduardo Valencia. En la propuesta teatral 'Sabino Arana Iruñerriko Elkanon', escrita en euskera, se ofrece una comedia política protagonizada por las figuras históricas de Sabino Arana y Miguel de Unamuno.

De la mano de Jesús M. Usunáriz, Cristina Tabernero y Javier Ruiz se presenta también el libro 'Beste garai bateko irainak. Nafarroa, XVI-XVII. Mendeak', una investigación editada en euskera y basada en fondos del Archivo Real y General de Navarra, en la que se exponen los insultos más habituales utilizados en sus documentos, entre los años 1500 y 1836.

Finalmente, también se presenta en el puesto expositivo de Navarra el número 139 de la revista 'Fontes Lingvae Vasconvm' editada tanto en castellano como en euskera. En esta edición de la revista, se explora de qué manera la violencia de los conflictos vasco e irlandés se aborda en la narrativa de escritoras vascas e irlandesas contemporáneas.