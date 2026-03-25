El Gobierno de Navarra prevé aprobar el 1 de abril el primer paquete de medidas ante la guerra de Irán

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el primer paquete de medidas ante la guerra en Irán "será aprobado el próximo miércoles, 1 de abril, en sesión del Gobierno".

"El próximo 1 de abril traeremos al menos un primer paquete de medidas al respecto", ha señalado, tras añadir que las medidas planteadas "van a estar alineadas con el planteamiento del Gobierno de España, que es acertado".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha afirmado que el Ejecutivo foral "valora muy positivamente" los reales decretos 7/2026 y 8/2026, aprobados el pasado viernes por el Gobierno de España para "responder a la situación provocada con motivo de la guerra en Oriente Medio", y ha reclamado a los partidos políticos de Navarra con representación en el Congreso de los Diputados que "ratifiquen estas medidas con su voto a favor en ambos decretos".

"Ambos textos, que movilizan más de 5.000 millones de euros para amortiguar el impacto de esta crisis derivada del contexto internacional, contienen medidas tanto para proteger a la ciudadanía, conocido como escudo social, como también para apoyar a la economía", ha subrayado.

En el ámbito económico y energético, "las iniciativas buscan dar mayor certidumbre a familias, empresas y autónomos a través de rebajas fiscales, ayudas directas y apoyo a los sectores más afectados como el transporte, la agricultura o la industria".

En vivienda, "también con un real decreto específico, se incorporan medidas importantes que contribuirán a dar estabilidad a miles de familias, como la prórroga de los contratos de alquiler o la limitación de las subidas de los mismos".

"En este sentido, desde el Gobierno de Navarra queremos hacer un llamamiento claro y explícito a los partidos políticos de la Comunidad foral con representación en las Cortes Generales, en concreto, en el Congreso de los Diputados, para que ratifiquen estas medidas con su voto a favor en ambos decretos", ha apuntado.

Según Remírez, "estamos ante medidas que protegen directamente a la ciudadanía navarra en un momento de incertidumbre y, por tanto, bloquear estas iniciativas sería dar la espalda a empresas, a personas trabajadoras y a familias de la Comunidad foral".

Navarra, ha continuado, "va a cumplir con lo anunciado, aplicando con rigor las medidas en el marco de nuestras competencias y, asimismo, tras la reunión que mantuvo la presidenta con el Consejo Económico y Social la semana pasada, nos encontramos realizando un análisis detallado, ya que tratamos de impulsar acciones concretas ajustadas a la realidad navarra y que están siendo abordadas por el Departamento de Economía y Hacienda junto con el resto de departamentos del Gobierno de Navarra y cuyo primer paquete será aprobado el próximo miércoles, día 1 de abril, también en sesión del Gobierno".

Ha explicado Remírez que "ahora mismo estamos analizando la realidad y estamos en una conversación abierta, iniciada ya la pasada semana" con el Consejo Económico y Social, con las entidades empresariales, con los sindicatos, con organizaciones sociales, de consumidores, etc., "para acertar de manera adecuada en las medidas y para ver realmente con qué medidas podemos ayudar a la economía y a la sociedad navarra".

"Las medidas, en todo caso, que plantea el Gobierno van a estar alineadas con el planteamiento del Gobierno de España, que es acertado y, sobre todo, buscando, en este caso, el fortalecimiento de nuestra economía, mantener la senda de crecimiento de empleo, el fortalecimiento de todos los sectores que puedan verse afectados y, desde luego, protegiendo a las clases medias y trabajadores", ha apuntado.