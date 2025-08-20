El Gobierno de Navarra prevé aprobar el techo de gasto para 2026 como tarde el 12 de septiembre

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha explicado este miércoles que el Ejecutivo foral prevé aprobar "a más tardar" el 12 de septiembre el techo de gasto para el año 2026.

"En este momento, como siempre, a final del verano, la segunda quincena de agosto, estamos ultimando los trabajos, sobre todo de la proyección de los posibles ingresos del año 2026 y con ellos plantear cuál puede ser el techo de gasto del próximo ejercicio 2026", ha explicado el consejero a preguntas de los periodistas al término de la sesión de Gobierno.

Arasti ha indicado que, "por el calendario que se aprobó con la orden foral, está previsto que ese techo de gasto pueda ser aprobado en sesión de Gobierno a más tardar el día 12 de septiembre". "Estamos trabajando ahora mismo en ver esas proyecciones de posibles ingresos y ver de qué techo de gasto podríamos hablar en el año 2026", ha señalado.