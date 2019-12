El Gobierno de Navarra recomienda a las parejas estables no casadas formalizar su situación ante notario

Publicado 26/12/2019 15:16:49 CET

PAMPLONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra ha recomendado a las parejas estables no casadas formalizar su situación ante notario, en caso de que no lo hayan hecho previamente, para que su situación fiscal sea equiparable al de otras uniones (como los matrimonios) en caso de fallecimiento u otras circunstancias adversas.

También, a efectos de la declaración de Renta 2019, se recomienda que la escritura pública notarial se realice con anterioridad a presentar dicha declaración ante la Hacienda Foral.

El Gobierno foral ha explicado, en un comunicado, que la entrada en vigor de la última actualización del Fuero Nuevo de Navarra supone algunos cambios para que las parejas estables que convivan puedan hacer valer esa condición, aunque no estén casadas, de cara a ser equiparadas a todos los efectos a las que sí lo estén.

La nueva normativa exige para ello que reflejen su unión en un documento público, así como inscribirlo en un registro centralizado (Registro Único de Parejas Estables), que sustituirá a los diferentes registros municipales existentes. La escritura notarial, cuyo coste rondaría los 60 euros, es la única vía disponible en este momento para que las parejas estables manifiesten en documento público su voluntad de constituirse como tales.

En el futuro también podrán hacerlo mediante una comparecencia ante la persona encargada del nuevo Registro Único, que se encuentra en fase de creación.

Dicho documento público, junto con la inscripción en el Registro Fiscal de parejas estables, son los requisitos necesarios para que la pareja estable pueda ser equiparada a efectos tributarios al resto de uniones. De cara a la campaña de la Renta 2019 (que tendrá lugar entre los meses de abril y junio de 2020), se recomienda realizar la escritura notarial antes de presentar en Hacienda Foral la correspondiente declaración.

En esa escritura notarial, la pareja podrá hacer constar cuánto tiempo lleva conviviendo, lo cual será tenido en cuenta a efectos fiscales. Para la declaración de Renta de 2019 podrán ser considerados como parejas estables si, además de cumplir el resto de requisitos, el tiempo de convivencia es anterior a la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre de 2019).

A estos efectos, el interés de una pareja estable en estar constituida como tal no solo se refiere al IRPF. En materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por ejemplo, la equiparación a las parejas casadas puede tener gran relevancia económica. Así, por ejemplo, en caso de una persona herede de su pareja una vivienda valorada en 250.000 euros y se trate de una pareja no reconocida como pareja estable, dicho heredero deberá tributar aproximadamente 70.000 euros; en cambio, si se trata de una pareja estable, a efectos de la tributación de dicho heredero por el Impuesto sobre Sucesiones se le equiparará al "cónyuge viudo" y no pagaría nada por Impuesto sobre Sucesiones.

Las parejas estables que, en su momento, ya formalizaron su unión ante notario - pasando después por los registros municipales - no tendrán que volver a pasar por ese trámite notarial. No obstante, sí deberán inscribirse en el Registro Único una vez esté activo.