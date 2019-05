El Gobierno de Navarra reconocerá a Stasa Zajovic por su "compromiso y activismo a favor de la paz"

Publicado 24/05/2019 13:27:10 CET

El 21 de septiembre, con motivo del Día Internacional de la Paz, el Gobierno de Navarra celebrará un acto institucional en el que se reconocerá a Stasa Zajovic por su "compromiso y activismo a favor de la paz", por ser cofundadora y coordinadora de la organización Mujeres de negro de Belgrado, por "compromiso no violento contra la guerra, el militarismo, el odio, la discriminación y la violencia", y por "el trabajo realizado en el ámbito educativo sobre los Derechos Humanos relacionados con las mujeres".

En el año 2016 el Gobierno de Navarra decidió sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Paz con un acto institucional que, cada 21 de septiembre, reconociera a una persona o entidad que se hubiera significado de modo especial en su trabajo por la paz y la convivencia. Paco Etxeberria y las asociaciones memorialistas (2016), Federico Mayor Zaragoza (2017), y La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILPF (2018) han sido las personas y asociaciones distinguidas hasta ahora. Este 2019, el Gobierno hará un sentido reconocimiento a Stasa Zajovic.

La elección del reconocimiento se hace pública este viernes con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la paz y el desarme, una de las líneas de inspiración, sin duda, del trabajo de Stasa Zajovic.

STASA ZAJOVIC Y GUERRA DE LA EX-YUGOSLAVIA

Nacida en Belgrado, Stasa Zajovic es una activista feminista, pacifista y integrante del Movimiento LGBT, cofundadora y coordinadora de la organización Mujeres de negro (Women in Black) de Belgrado, creada en 1991 en el inicio de la guerra en Yugoslavia. Participa, además, en otras organizaciones como Women's Peace Network, The International Network of Women's Solidarity against War, Network of Conscientious Objectors and Anti militarism in Serbia, The Coalition for a Secular State, etc., ha informado el Gobierno foral.

En Belgrado, durante la guerra de la exYugoslavia fue una de las activistas que lideró las vigilias silenciosas de las Mujeres de Negro que tuvieron lugar regularmente cada semana desde 1991 a 1997 como protesta no violenta contra la guerra, la política del régimen serbio, el militarismo y todas las formas de odio, discriminación y violencia.

Ha organizado numerosas actividades educativas sobre los Derechos Humanos relacionados con las mujeres: políticas de paz de las mujeres, políticas interétnicas y de solidaridad intercultural, mujeres y poder, mujeres y antimilitarismo.

Es autora de numerosos ensayos, artículos en medios de comunicación locales, regionales e internacionales, revistas y publicaciones sobre la mujer y la política, derechos reproductivos, la guerra, el nacionalismo y el militarismo, la resistencia de las mujeres a la guerra y el antimilitarismo.