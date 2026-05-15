El Gobierno de Navarra recurre ante la justicia la convocatoria de ayudas por nacimiento del ayuntamiento de Valtierra

Fachada del Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a instancias de la Dirección General de Políticas Migratorias, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra para este año 2026, por considerar que sus bases conllevan "la vulneración del principio fundamental de igualdad y no discriminación".

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral, Begoña Alfaro, ha calificado esta convocatoria como "un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulneran los más elementales principios fundamentales, ejerciendo un evidente trato discriminatorio a una parte importante de la población de Valtierra".

"Ante ello - ha explicado la vicepresidenta-, el Gobierno de Navarra seguirá utilizado todos los medios a su alcance para evitar que se genera una ciudadanía de primera y otra de segunda, ahondando en las desigualdades existentes".

Según ha informado el Ejecutivo, la convocatoria, publicitada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 9 de abril, establece entre sus requisitos que al menos uno de los progenitores deberá estar empadronado en Valtierra de forma ininterrumpida durante los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de nacimiento. Además, se solicita que los menores permanezcan empadronados durante 20 años ininterrumpidos en la localidad.

Según ha añadido el Gobierno, la convocatoria de ayudas por nacimiento del ayuntamiento de Valtierra para este año 2026 tiene similares características a la aprobada para el año anterior, y sobre la cual el Consejo de Navarra, a instancia del Gobierno foral, emitió un dictamen que cuestionaba la adecuación de dicha convocatoria al ordenamiento jurídico.

Desde la Dirección General de Políticas Migratorias se considera que los requisitos, analizados conjuntamente, "pueden generar efectos excluyentes sobre determinados colectivos, en particular personas de origen migrante o con menor arraigo temporal en el municipio, a pesar de que tengan su residencia habitual en él".