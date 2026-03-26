El Gobierno pide a la organización de la Korrika "medidas" para "desterrar" la presencia de carteles de presos

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha instado a los organizadores de la Korrika a "que adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia" de imágenes de presos de ETA y les ha reclamado "una reflexión" para que esta carrera "sea lo que es: un espacio de encuentro".

Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, en respuesta a una pregunta oral formulada por el PPN en el pleno parlamentario.

Ollo ha señalado que el Ejecutivo foral "lleva participando, de una manera u otra, en las diferentes ediciones de la Korrika, por entender, al igual que miles y miles de navarras y navarros, que es una iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural" de Navarra. A su juicio, el euskera debe ser promovido "desde el respeto y al margen de la instrumentalización política".

"Esta es la postura del Gobierno sobre este tema, muy clara, y que ya adelantó este domingo la propia presidenta, como también con rotundidad expresó nuestro rechazo a cualquier exhibición durante el desarrollo de la Korrika de imágenes, fotografías o símbolos vinculados a personas condenadas por delitos de terrorismo, como los que se han producido de nuevo en esta edición a su paso por Navarra", ha subrayado.

Este hecho, ha continuado, "supone un homenaje público hacia personas que han causado mucho dolor en nuestra tierra y revictimizan de nuevo a las víctimas del terrorismo y a sus familiares". En este sentido, Ollo ha subrayado que "condenamos la exhibición de fotografías de personas que provocaron mucho dolor".

"Más terrible, si cabe, es si a quien se le pone una foto de una persona condenada por terrorismo en la camiseta es a un niño que porta el 'lekuko'. Condenamos estas actuaciones minoritarias, pero no por ello menos preocupantes", ha apuntado, tras añadir que "flaco favor le hacemos al euskera si permitimos que una minoría aproveche la imagen de la Korrika para legitimar la violencia como herramienta política".

"Apoyamos el euskera, participamos en la Korrika, pero condenamos la revictimización que supone exhibir fotos de sus asesinos a la que se somete a las víctimas de ETA", ha reivindicado. A su juicio, "hechos como la exhibición de fotos de personas condenadas por terrorismo no contribuyen a impulsar el euskera como elemento de cohesión y convivencia".

Y "tampoco discursos" como el del portavoz del PPN, Javier García, "que intentan crear división en esa ciudadanía navarra que ha salido a las calles y pueblos navarros a reivindicar con orgullo nuestra lengua". "Porque flaco favor le hacemos al euskera si lo metemos en la confrontación política", ha apuntado.

Por su parte, Javier García ha criticado que la presidenta de Navarra, María Chivite, haya sido "incapaz de dar la cara" ante esta pregunta y se haya "escondido en sus socios". "Entiendo que no quiera dar la cara ante todo lo que ha sucedido y, sobre todo, a la humillación que provoca día tras día a las víctimas del terrorismo de ETA. Es una vergüenza tener una presidenta que no da la cara y, sobre todo, que no respalda y defiende a todas las víctimas del terrorismo", ha apuntado.

Según García, "es una humillación" ver a Chivite "que no da la cara" y "que siga de la mano con quienes no condenan el terrorismo de ETA". "A mí me daría vergüenza seguir día tras día con ellos gobernando", ha dicho, tras considerar que "se le recordará día tras día por humillar a todas y cada una de las víctimas del terrorismo de ETA". "Lo que vimos en la Korrika es lamentable", ha manifestado García, que ha subrayado que "lo que debe hacer el Gobierno de Navarra es evitar, eliminar el riego de dinero público que se le da a la Korrika".

Ollo también ha respondido a una pregunta sobre este mismo tema formulada por el portavoz parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, que ha criticado que el Gobierno de Navarra "no va a hacer nada" al respecto y "solamente venden humo".

Según ha continuado Jiménez, "no se puede permitir que en una fiesta, de la lengua o de lo que sea, se utilicen a niños, se lleven imágenes de terroristas, de asesinos". "No se puede permitir. Ese fin no justifica los medios", ha indicado, tras considerar que "ustedes son los que hacen daño al euskera en este sentido". "Y es una bofetada en la cara de las víctimas de toda Navarra esa exaltación del terrorismo, apoyada año tras año por todas las instituciones", ha dicho.

Al respecto, Ana Ollo ha incidido en su rechazo a estos hechos y ha criticado que desde Vox "están aprovechando este hecho condenable para criticar al Gobierno de Navarra y, de paso, para denigrar al euskera" en el marco de su "política destructiva".

"No busque como excusa un hecho, la exhibición de fotografías de condenados por terrorismo, que como hemos dicho consideramos condenable y por la que hemos pedido a sus organizadores, más allá de una reflexión ética, que adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia de estos símbolos que provocan dolor a las víctimas, y deje de utilizar su sufrimiento para cargar contra una de nuestras lenguas, el euskera", ha trasladado la consejera a Jiménez.