Goizargi organiza la V Semana del Recuerdo, que se celebrará del 23 al 29 de octubre

PAMPLONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de acercar a la sociedad la realidad del duelo y naturalizar como parte de la vida el dolor ante la muerte, desde la asociación Goizargi han puesto en marcha la Semana del Recuerdo, que se celebrará del 23 al 29 de octubre, que este año tendrá como lema 'Si me acompañas y no me juzgas, soy capaz'.

Desde Goizargi se ha explicado que "cuando acompañamos a una persona en duelo, rara vez sabemos cómo hacerlo y qué decirle porque ni social ni culturalmente nos han enseñado a afrontar este momento". "Esto provoca que el dolor del doliente se agudice, se aísle de su entorno y se crea incapacitado para transitar un proceso de duelo que solo es la reacción natural ante la pérdida de un ser querido", ha añadido, para exponer que "sentir que es comprendido y escuchado es fundamental para capacitarlo en su dolor y le ayude a transitar un proceso sano y funcional".

La V Semana del Recuerdo comenzará este domingo, 23 de octubre, con el concierto solidario del coro Paz de Ziganda Helduen Abesbatza, compuesto por los padres y madres de esta ikastola. Desde PZHA destinan todos los años dos conciertos solidarios con el objetivo de apoyar a diferentes organizaciones sociales y, en esta ocasión, han querido actuar en beneficio de Goizargi, sumándose así a la celebración del 20 aniversario de la asociación. Tendrá lugar en la iglesia San Andrés de Villava, a las 19 horas, y es gratuito.

El lunes 24 tendrá lugar la charla 'Bien acompañar en sociedad', con la que "queremos incidir en esta mirada del acompañamiento a la persona en duelo, tanto a nivel individual como social". Será en el Auditorio de Civican, a las 18 horas y es gratuita hasta completar el aforo.

El miércoles 26 se dedicará al duelo de los más pequeños. Además de ofrecer algunas pautas y testimonios de menores a los que están acompañando desde Goizargi, con el encuentro '¿Y qué pasa con la infancia? Herramientas a través del cuento' "profundizaremos en cómo viven los niños y niñas el duelo y cómo podemos acompañarles en su dolor". Este encuentro será en directo a través de Facebook Live, a las 17.30 horas.

La siguiente actividad tendrá lugar el jueves 27 y se trata de un Death Café, un encuentro abierto a toda aquella persona que tenga en interés en compartir su visión, su experiencia y sus dudas al respecto de la muerte y el duelo. Será en el bar La Huerta de Chicha (calle Paulino Caballero, 15), a las 18 horas. La actividad es gratuita y hay que inscribirse previamente a través del teléfono 660 03 41 01.

La Semana del Recuerdo finalizará el sábado, día 29, con dos acciones. La primera, la IX Jornada sobre el Duelo: '¿Sabemos acompañar un duelo sano? El duelo y nuestra salud mental', "con la que este año queremos aprender, desde distintos ámbitos y perspectivas, aquellos recursos necesarios para poder diferenciar los trastornos mentales de un proceso de duelo adaptativo", han expuesto.

La segunda se trata de un taller lúdico-educativo del cuento 'Un día todo cambió', que se editó desde la Asociación, y que se realizará a las 12 horas en la tienda de juguetes y libros Dideco (calle Navarro Villoslada, 7). Dirigido a niños de entre 3 y 8 años, es gratuita y hace falta la inscripción previa a través del teléfono de Dideco: 948 04 54 89.