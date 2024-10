Grande-Marlaska cree que no debería haberse imputado al fiscal general porque cumple su función con la "máxima dignidad"

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves, tras la imputación del fiscal general del Estado, su "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales pero "no compartiendo esa resolución judicial", que "no entiendo", ha dicho, para exponer que le "causa tristeza como jurista y como ciudadano". A su juicio, la imputación "no debería haber tenido lugar".

En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, donde ha participado en las 'III Jornada Contra el Terror: las historias detrás de las historias', el ministro ha mostrado su "respaldo" a Álvaro García Ortiz porque "está cumpliendo con la máxima dignidad la función que tiene encomendada".

Grande-Marlaska ha indicado que "el fiscal general del Estado, a mi entender, lo que hizo de forma clara era cumplir con su deber y su deber es ejercitar la información y dar a conocer a la opinión pública algo tan relevante como tener que desmentir un bulo, un bulo que era una persona que había reconocido dos delitos fiscales y pretendía un acuerdo con la Fiscalía y negaba esta última circunstancia".

Según ha continuado, "la Fiscalía, con la necesidad de dar información veraz, tenía que desmentir y tenía que realizar la nota de prensa". "Pero además me preocupa porque para generar información veraz todos, desde el Tribunal Supremo a los tribunales superiores de justicia, hace ya 20 años constituyeron los gabinetes de comunicación. Todo esto me parece contradictorio y por eso no comparto la resolución", ha dicho.

Grande-Marlaska ha manifestado que el fiscal general del Estado "hizo lo que debió hacer" y "lo único que hizo es combatir el delito y combatir la desinformación que provenía de quien había reconocido la comisión del delito". "El fiscal general del Estado ha estado siempre legitimado para el ejercicio de su función y ahora, si cabe, está más legitimado para continuar como fiscal general del Estado", ha aseverado.