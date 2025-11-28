El Grupo AN factura 1.380 millones de euros en el último ejercicio, un 8,41% más

Asamblea del Grupo AN. - GRUPO AN

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo AN creció en facturación, empleo, recursos propios y beneficios en el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

La cooperativa agroalimentaria, cuya sede central se encuentra en Tajonar, ha celebrado este viernes su Asamblea General anual en el Hotel Castillo de Gorraiz. Más de 300 personas, entre representantes de las cooperativas socias, personal del Grupo AN e invitados institucionales, han participado en el evento, en cuya clausura ha intervenido el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.

Como han expuesto en el transcurso de la Asamblea General el reelegido presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, y el director general de la compañía, Alfredo Arbeloa, la facturación aumentó en el ejercicio un 8,41%, pasando de 1.273 a 1.380 millones de euros. También creció el beneficio de la empresa: en concreto, un 65,95%, situándose en 16,23 millones de euros, una buena parte de los cuales se reparten a las cooperativas socias.

Durante el periodo analizado, el Grupo AN, que cuenta con 175 cooperativas socias en las que se integran cerca de 35.000 agricultores y ganaderos, ha seguido creando empleo: ha pasado de 1.994 a 2.043 personas en su plantilla, cifras que ha destacado Francisco Arrarás, recordando la misión de la cooperativa: "Los datos indican que nuestra empresa mantiene el impulso comercial y que aprovecha todas las oportunidades de desarrollo empresarial para crecer, porque la dimensión es importante para competir, pero para nosotros es importante crecer en base a unos valores, teniendo claro que el objetivo es mejorar la renta de nuestros agricultores y ganaderos".

Según el Grupo, la capacidad para generar recursos propios refleja la solidez patrimonial de la empresa: se incrementan en un 9,25% y llegan a 165 millones de euros, frente a los 151 del ejercicio anterior. El cash-flow generado, de 25 millones, permite al Grupo AN seguir realizando inversiones que acomete con fondos propios, tanto en las actividades agrícolas como en las ganaderas, con nuevas infraestructuras.

De esta forma, la cooperativa completa un ejercicio marcado por "la estabilidad y el crecimiento". El presidente del Grupo AN ha destacado que las cooperativas no se deslocalizan, que son fundamentales para evitar el despoblamiento y para generar riqueza en los entornos rurales. Para el futuro, el presidente del Grupo AN ha vuelto a pedir el compromiso de las administraciones con el sector: "Tenemos que compartir objetivos, tenemos que compartir los problemas y tenemos que buscar juntos las soluciones. Si no, año tras año repetiremos lo mismo, porque, lamentablemente, no habremos avanzado".

Además, ha reivindicado unas mismas exigencias para los productos de fuera de la UE: "Todo se resume en que nosotros soportamos unos costes muy superiores y unos requisitos que no se exigen a las producciones de fuera de la Unión Europea. Creo que es de justicia y equidad que las exigencias sean las mismas".

En el transcurso del evento se han celebrado elecciones para renovar a la mitad del Consejo Rector del Grupo AN: las cooperativas socias han votado para elegir presidente (Francisco Arrarás), vocal de Cereales (Germán Jaurrieta), de Hortícola (Luis Sánchez), de Avícola (Francisco Javier Echeverría), y de los socios trabajadores (Raquel Ballaz), además de las vocalías de las zonas de Estella (Francisco Maestu) y Alto Ebro (Javier Villarreal). También se ha elegido a los tres interventores (Roberto Zabaleta, Mariano Calle y José Luis Blanco).

En la clausura de la Asamblea General, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha felicitado al Grupo AN por los resultados obtenidos en el ejercicio, unos datos que "hablan también de la fortaleza de este modelo cooperativo y su capacidad para adaptarse al entorno y encarar las distintas crisis coyunturales que atenazan al sector primario", ha afirmado.

Antes de la Asamblea General, se ha celebrado la jornada 'Biodiversidad sostenible y cooperativismo internacional en tiempos de consumo global'. En ella, profesionales de distintos ámbitos relacionados con en el sector agroalimentario han abordado asuntos clave para el desarrollo de las cooperativas, como la agricultura de precisión y las tendencias de consumo actual, entre otros.