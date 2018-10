Un grupo de madres navarras se moviliza para reclamar al Gobierno foral la devolución de las retenciones

Actualizado 15/10/2018 12:43:11 CET

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de madres navarras se ha unido para reclamar al Gobierno foral la devolución de las retenciones del IRPF a las prestaciones por maternidad al considerar que "no es justo el trato que se nos va a dar, dejándonos en peores condiciones que al resto de madres del Estado".

"Es nuestro por derecho. El Tribunal Supremo ha dicho que las prestaciones por maternidad tienen que ser exentas de tributación y aquí también tienen que serlo, por mucho que haya una ley. Las leyes se cambian cuando hace falta", ha reivindicado Carmen Azpillaga, portavoz del grupo de madres.

En su opinión, la devolución del IRPF es "un tema de voluntad política, que es posible hacerlo" y ha considerado que si no se devuelve en la Comunidad foral es por "un tema económico, porque político no debería ser". "Es una ayuda a las familias de Navarra, el Gobierno si no es por un tema económico no entiendo por qué, deberían estar encantados de poder ayudarnos. Somos el núcleo de la sociedad", ha remarcado.

Según ha expuesto Azpillaga, en Navarra hay unas 17.000 familias afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo, y sobre la cuantía que habría que devolver, ha precisado que "es difícil de calcular, porque depende de cuántos hijos haya en cada familia o cuánto se tributa. En su caso, ha precisado que ha calculado que la cantidad ascendería a unos 1.000 euros por hijo.

"Es mucho dinero y no es algo para nosotros, es para nuestros hijos. No entendemos por qué nos tienen que dejar en una situación peor que el resto de las madres. Eso no es justo", ha defendido la representante de las madres, que ha querido dejar claro que el grupo "está desligado de cualquier partido político o sindicato". "Somos un grupo de madres y padres que nos hemos unido por una causa que es justa", ha subrayado.

Por ello, han puesto en marcha distintas iniciativas para reclamar al Gobierno de Navarra la devolución de las retenciones del IRPF a las prestaciones por maternidad. En concreto, Han impulsado una recogida de firma en la plataforma Change.org, en la que ya ha logrado unas 15.000 adhesiones, y también tienen previsto grabar un vídeo para difundir sus reivindicaciones y que "lleguen a todo el mundo".

Además, han convocado el próximo 27 de octubre una manifestación por las calles de Pamplona, a las 12 horas bajo el lema 'Que nos quiten lo bailado, pero no lo tributado', a la que animan a acudir con sonajeros, que dejarán en la puerta del Parlamento de Navarra.

Asimismo, pretenden mantener una reunión con Presidencia, con "quien nos pueda recibir en el Gobierno", para trasladarle sus demandas y "llegar a un acuerdo en las mejores condiciones para todos".