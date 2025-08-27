Un grupo de periodistas navarros impulsa un manifiesto contra el asesinato de profesionales en Gaza

Archivo - Performance realizada el pasado mes de junio en una manifestación en Pamplona con los asistentes tumbados en el suelo simbolizando las "víctimas del genocidio" en Gaza. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de periodistas, fotógrafos y cámaras de Navarra ha impulsado un manifiesto en el que condena el asesinato de profesionales de la comunicación en Gaza por parte de Israel.

Más de un centenar de periodistas de Navarra se ha sumado ya al manifiesto, que pide que "cesen de inmediato los ataques contra periodistas y profesionales de medios de comunicación" y que "se hagan investigaciones independientes de cada asesinato".

Igualmente, el manifiesto reclama "garantías reales para la libre circulación y el trabajo de la prensa, tanto local como internacional, en todos los territorios afectados tal y como señala el Derecho Internacional Humanitario".

El texto pide la adhesión de los profesionales para protestar contra la "masacre", defender la libertad de prensa y reclamar que "se haga justicia", porque "atacar a un periodista es atacar el derecho de toda la sociedad a estar informada".

El manifiesto señala que, según Reporteros sin Fronteras, en 2024 Palestina se convirtió en el país más peligroso del mundo para los periodistas. Cerca de 200 reporteros han sido asesinados por el ejército israleí en Gaza durante los primeros 18 meses de la guerra, al menos 42 de ellos durante o por su trabajo, y decenas más han sido encarcelados en prisiones israelíes.

Según añade Reporteros sin Fronteras, atrapados en el enclave, los reporteros de Gaza no tienen dónde refugiarse y carecen de todo, incluso de alimentos y agua. En Cisjordania, según explica, son acosados y agredidos habitualmente por los colonos y el ejército israelí.

La organización apunta que estos datos se han recrudecido en las últimas semanas, con el asesinato del pasado 10 de agosto de cinco periodistas y el pasado 25 de agosto de otros cinco profesionales.