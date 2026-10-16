Grupo Reybesa gana el X Premio Empresa Familiar Navarra de ADEFAN

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Navarra (ADEFAN) ha concedido su X Premio Empresa Familiar Navarra al Grupo Reybesa. Esta firma, ubicada en Orkoien, es distribuidora de referencia en la Comunidad foral de carretillas elevadoras Linde, soluciones de almacenaje y equipos de manipulación de mercancía, así como de soluciones intralogísticas y maquinarias de limpieza industrial automatizadas.

El Grupo Reybesa suma 180 profesionales, cuenta con cuatro centros de trabajo en Navarra que superan, en su conjunto, los 18.000 metros cuadrados y, además, dispone de 60 talleres móviles.

El presidente de ADEFAN, Iñaki Ecay, ha explicado la concesión de este reconocimiento como "un guiño al apoyo y acompañamiento que la empresa familiar ha prestado desde siempre a la industria de Navarra". "Nuestro sector industrial es uno de los grandes activos de la Comunidad foral y queremos contribuir a visibilizar y reconocer el papel de las familias empresarias que lo impulsan. La familia Redín, al frente de Grupo Reybesa, representa ese compromiso con el territorio, a través de una trayectoria marcada por la continuidad del proyecto familiar, la capacidad de innovación y las inversiones para seguir creciendo y generando empleo en Navarra", ha señalado.

También Ecay ha mencionado, como otra de las razones de este galardón, "el ejemplar proceso de relevo generacional" realizado por la firma. Así, ha manifestado que "Grupo Reybesa no solo ha sido fiel al proyecto original de su fundador, Telesforo, con el apoyo inestimable de su mujer, María Ángeles, sino que sus cuatro hijos (Fernando, Enrique, Iñigo y Diego) han sido consecuentes con los valores que definen y caracterizan a nuestras organizaciones: compromiso con el legado, visión a largo plazo, cuidado de las personas que forman parte de la organización y la generación de un negocio sostenible en el tiempo que redunde en empleo y riqueza para clientes, proveedores, empleados y la sociedad en general". Unas declaraciones ratificadas por Leire Alemán, vocal de la Junta Directiva de ADEFAN, presente en el momento en que se comunicó la concesión del galardón a la compañía.

El Grupo Reybesa presenta una trayectoria de consolidación y crecimiento continuado dentro de su sector desde su fundación en 1982. De las tres personas que la originaron ha pasado a conformar un equipo humano formado por 180 profesionales. El último gran logro es la consolidación de Autocar, su filial en robótica y de automatización, cuya nueva nave con una inversión superior a los 6 millones de euros fue inaugurada en 2025 y que le ha permitido ampliar su área de actividad fuera de la Comunidad foral.

El director comercial de Grupo Reybesa, Fernando Redín, ha destacado que, "afortunadamente, la empresa no ha hecho más que crecer". "Es verdad que con mucho esfuerzo, dedicación y, también, con un millón de problemas que nos han unido mucho. Creo que esa ha sido la clave que nos ha traído hasta aquí y la que, esperemos, nos mantenga para el presente y el futuro", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha trasladado el agradecimiento de su familia por un reconocimiento que les ha hecho "especial ilusión". "Es cierto que hemos sido premiados en muchas ocasiones por Linde como uno de los mejores distribuidores de su marca en el ámbito peninsular, pero ser galardonado en tu casa siempre tiene un valor especial", ha añadido.

La entrega del X Premio Empresa Familiar Navarra será el próximo 6 de noviembre, viernes, en el Hotel Castillo Palacio de Gorraiz en el marco de un almuerzo con los asociados de ADEFAN.

Este galardón busca reconocer aquellos negocios familiares de la Comunidad foral que han destacado por realzar como valores propios el arraigo al territorio y la vocación de permanencia. También se valora la evolución seguida por la empresa premiada, su compromiso con el empleo, así como otros elementos propios que definen el modelo de empresa familiar, como "la reinversión de los beneficios en el negocio, el sacrificio o la ilusión constantes de sus familias empresarias".

El Grupo Reybesa es el último en sumarse a la relación de empresas familiares navarras reconocidas con este premio. Un listado del que ya forman parte Mainate (2025), Bodegas Ochoa (2024), Goikoa (2023), el consorcio empresarial de la familia Antoñanzas (2022), Ventas de Ulzama-Grupo Castillo de Gorraiz (2021), Grupo Enhol (2019), Conservas El Navarrico (2018), Grupo Basarana Las Cadenas, antigua Hijos de Pablo Esparza (2017) y Viguetas Navarras (2016).