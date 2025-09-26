Guardia Civil alerta del aumento en Navarra de estafas a través de inversores trading al registrar 10 denuncias este mes

Los perjuicios económicos oscilan entre los 15.000 y los 100.000 euros por denunciante

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha advertido de un "aumento significativo" de denuncias relacionadas con fraudes en inversiones financieras a través de plataformas falsas y no autorizadas de 'trading', ya que este mes en la Comunidad foral se han registrado 10 denuncias con perjuicios económicos que oscilan entre los 15.000 y los 100.000 euros por denunciante.

Según han informado desde el Instituto Armado, este tipo de estafas utilizan reclamos publicitarios en redes sociales o páginas web, donde se ofrecen grandes beneficios en poco tiempo a cambio de invertir cantidades iniciales reducidas. Una vez que la víctima contacta con los supuestos asesores financieros, estos insisten en realizar transferencias de mayores cantidades de dinero con la promesa de multiplicar los beneficios.

Las supuestas plataformas "no son más que páginas web con apariencia de plataforma de inversión, muy atractivas para materializar el engaño y manipuladas por los autores del hecho delictivo", de forma que "la modifican a su antojo, incrementando progresivamente los supuestos beneficios".

Estas entidades "no están reguladas ni registradas en organismos oficiales" y, finalmente, las cantidades aportadas "resultan difícilmente recuperables".

En algunos episodios, los estafadores llegan incluso a suplantar a entidades financieras reales, utilizando documentación falsificada y números de teléfono con apariencia local, "lo que incrementa la credibilidad del engaño".

Esta "presión" ha llevado a que algunas víctimas lleguen a solicitar créditos bancarios, "convencidas de que los supuestos beneficios les permitirán devolverlos sin problema, lo que agrava aún más las consecuencias económicas y personales del fraude".

La investigación de estos hechos la lleva a cabo el Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, especializado en la persecución de fraudes cometidos a través de medios tecnológicos.