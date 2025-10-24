La Hacienda Foral de Navarra recauda hasta septiembre 4.235,4 millones, un 7,8% más

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Navarra cerró el mes de septiembre con una recaudación líquida acumulada de 4.235,4 millones de euros. Frente a los 3.929,7 millones ingresados hasta septiembre del año 2024, esta cantidad representa un incremento del 7,8% en términos interanuales y es fruto de un aumento del 6,9% en la recaudación íntegra acumulada y de un 4,3% en las devoluciones.

En el mes de septiembre de cada año se contabilizan los ingresos de las cuotas correspondientes al mes de julio, así como de los impuestos no periódicos y de los pagos extemporáneos. A estos se añaden los ajustes por impuestos indirectos y directos liquidados en septiembre, que son los relativos al tercer trimestre del año en curso, y también los ajustes fiscales liquidados con el Estado, tanto por imposición directa como indirecta, relativos al tercer trimestre del año en curso, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

La recaudación líquida acumulada por gestión directa, es decir, la derivada exclusivamente de la actividad recaudatoria de la Hacienda Foral de Navarra, presentaba en septiembre un incremento del 6,9% respecto a los valores obtenidos de 2024, 3.035,7 millones de euros frente a los 2.838,7 millones del año pasado. Representa el 71,7% del total de la recaudación del mes de septiembre.

Los ajustes fiscales experimentaron un aumento del 10% en comparación con el importe liquidado a septiembre de 2024, 1.199,7, millones de euros este año frente a los 1.091 millones en el pasado año.

La evolución por capítulos mostraba el mes pasado una recaudación líquida de los impuestos directos que alcanzaba los 2.163,1 millones de euros, con un incremento interanual del 0,9%, mientras que, en el caso de los impuestos indirectos, la recaudación líquida fue de 2.048,1 millones de euros, con un crecimiento del 16,2%.

Las tasas y otros ingresos, por su parte, disminuyeron un 1,3%, obteniendo 24,2 millones de euros de recaudación.

Realizando un análisis de los principales impuestos, se observa que, en IRPF, la recaudación acumulada ascendía a 1.618,3 millones de euros, un 1,7% menos que en el mismo mes de 2024, una recaudación que seguía estando respaldada por el buen comportamiento de las retenciones de trabajo, 1.543,4 millones de euros, un 6,4% por encima de los valores obtenidos el pasado año, según ha destacado el Gobierno de Navarra.

Las retenciones de capital, con 115,7 millones de euros, quedaron un 7,4% por encima de los valores de septiembre de 2024. Esta cifra indica el buen comportamiento que están logrando, sobre todo, las retenciones sobre el capital mobiliario, que gravan fundamentalmente los repartos de dividendos realizados por las empresas.

Los ingresos por cuota diferencial de IRPF, a falta de que se ingresen en noviembre las cuotas del segundo plazo de la Campaña de la Renta, presentaron un saldo negativo de 197,6 millones de euros. En septiembre de 2024 este importe quedaba 61,3 millones de euros por debajo de la cifra de 2025.

El Impuesto de Sociedades, con unos valores agregados de 401,5 millones de euros, presentaba el mes pasado un incremento interanual del 6,3%, explicado principalmente por el buen comportamiento de las retenciones de capital, al igual que en el ámbito del IRPF, y por el importe ingresado por la cuota diferencial, que fue un 8,7% superior al del pasado año en esas mismas fechas.

La recaudación por gestión directa de IVA acumulaba en septiembre un incremento del 57,6%.

Por su parte, los impuestos especiales mantuvieron valores similares de su recaudación por gestión directa. Destacaron el Impuesto sobre las Labores del Tabaco y el Impuesto sobre Envases de Plástico no reutilizables, por el aumento de sus importes con respecto al año anterior. Por otro lado, el Impuesto sobre la Electricidad recuperaba totalmente el tipo impositivo original del 7% y acumulaba cifras superiores a las de 2024. Por último, el nuevo Impuesto sobre Líquidos para Cigarrillos Electrónicos ha comenzado a recaudar en este presente 2025.

Respecto a los ajustes fiscales con el Estado, durante septiembre se liquidaron los provisionales del tercer trimestre, resultando una recaudación líquida acumulada por ajuste de IVA de 1.056,5 millones de euros, un 10,9% superior a los 953,1 millones de euros de 2024. Además, los ajustes por impuestos especiales de fabricación alcanzaron un saldo neto de 36 millones de euros, incluyendo el nuevo ajuste por el nuevo impuesto especial sobre el líquido para cigarrillos electrónicos, un 1,7% superior a los 35,4 millones de euros del ejercicio pasado.

Con todo ello, la recaudación líquida tributaria acumulada en el mes de septiembre ascendía a 4.235,4 millones de euros, una cantidad que representa un 77,8% de grado de ejecución respecto al presupuesto inicial previsto para 2025.