Herida una conductora de 22 años en una salida de vía con vuelco en Artajona

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 22 años ha resultado herida este miércoles al sufrir una salida de vía y volcar a la altura del kilómetro 19,9 de la NA-6020, en el término municipal de Artajona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 14.11 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tafalla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La conductora y única ocupante del vehículo, que ha sufrido contusiones de pronóstico reservado, ha sido trasladada inicialmente al centro de salud de Larraga y, posteriormente, al Hospital Universitario de Navarra para su valoración.