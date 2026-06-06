Herida un joven de 20 años al chocar contra un edificio en Erice

Un coche se estrella contra un edificio en Erice. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo y chocar contra un edificio a la altura del punto kilométrico 0 de la NA-7012, en el concejo de Erice.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 5.37 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

La mujer herida ha sufrido contusión extremidades inferiores de pronóstico reservado y ha sido trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.