Herida un joven de 20 años al chocar contra un edificio en Erice

Un coche se estrella contra un edificio en Erice.
Un coche se estrella contra un edificio en Erice. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 6 junio 2026 10:48
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   PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Una joven de 20 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo y chocar contra un edificio a la altura del punto kilométrico 0 de la NA-7012, en el concejo de Erice.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 5.37 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

   La mujer herida ha sufrido contusión extremidades inferiores de pronóstico reservado y ha sido trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.

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