Herida una joven de 22 años en una salida de vía en Oteiza

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 22 años ha resultado herida este domingo tras sufrid una salida de vía con su vehículo a la altura del kilómetro 11 de la NA-132, en el término municipal de Oteiza.

El aviso del accidente se ha recibido a las 6.15 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Estella, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

La joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y contusiones de pronóstico reservado y ha sido trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.